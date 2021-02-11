Детям показали «Магию пейзажа»

Перед дошкольным
воспитанием стоит важная задача - научить детей с раннего возраста понимать и
ценить произведения искусства. В детском саду дети знакомятся с разнообразными
видами изобразительного искусства, в том числе и с живописью.
Опыт показывает, что уже дошкольники
способны понимать произведения живописи всех жанров: портрет, пейзаж,
натюрморт, сюжетную картину.
В нашей работе особое
внимание было уделено формированию интереса к пейзажной живописи Дети
внимательно рассматривали картины и знакомились с живописью. Они с
удовольствием слушали экскурсовода.