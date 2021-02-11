Детям показали «Магию пейзажа»

Детям показали «Магию пейзажа»

Воспитанники гатчинского «Центра развития ребенка – детского сада №26» 5 февраля посетили Центр информационных технологий, где для них провели очень интересную экскурсию по выставке картин художницы Екатерины Константиновой «Магия пейзажа».

Рубрики : Культура     11 Feb 2021

Перед дошкольным воспитанием стоит важная задача - научить детей с раннего возраста понимать и ценить произведения искусства. В детском саду дети знакомятся с разнообразными видами изобразительного искусства, в том числе и с живописью.

Опыт показывает, что уже дошкольники способны понимать произведения живописи всех жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетную картину.

В нашей работе особое внимание было уделено формированию интереса к пейзажной живописи Дети внимательно рассматривали картины и знакомились с живописью. Они с удовольствием слушали экскурсовода.

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