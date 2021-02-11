Гатчинский район - «бронзовый» призер VI областного зимнего фестиваля ГТО

Участниками фестиваля стали учащиеся образовательных организаций Ленинградской области, в том числе сборная команда Гатчинского района. В нашу команду вошли Мария Гаманок, София Никуленко, Вероника Никуленко, Алена Мохова, Евгений Рыков, Егор Недорезов, Богдан Горшков, Владислав Кондратов. Руководителем команды выступила руководитель центра ГТО Гатчинского района Александра Валуева. Фестиваль проходил под эгидой 90-летия со дня основания комплекса «Готов к труду и обороне».

В день открытия фестиваля прошли соревнования по пулевой стрельбе и лыжным гонкам. Старт на дистанцию 2 км дал посол ГТО в Ленинградской области, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

В связи с ограничительными мерами команды из районов Ленинградской области были разделены по группам и проходили испытания в свое время.

По итогам фестиваля команда Гатчинского района стала бронзовым призером областного зимнего фестиваля ГТО.

В III возрастной ступени (11-12 лет) Мария Гаманок заняла второе место в беге на лыжах на 2 км среди девочек с результатом 5.37,70. Также в этом забеге принимали участие и не заставили себя ждать на финише Вероника Никуленко, Егор Недорезов и Евгений Рыков, который также занял второе место по стрельбе из электронного оружия среди мальчиков III ступени с результатом 36 очков.

В IV возрастной ступени (13-15 лет) Алена Мохова стала серебряным призером в абсолютном зачете среди девочек, а также заняла второе место по стрельбе из электронного оружия среди девочек с результатом 36 очков.