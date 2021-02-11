Область поможет отремонтировать местные дороги

Губернатор Александр
Дрозденко подписал постановление по предоставлению субсидий муниципальным
образованиям для проведения капитального ремонта и ремонта местных дорог. В
общей сложности регион направит 2,1 млрд рублей в течение трех ближайших лет:
453 млн в 2021 году, 938 — в 2022 и 762 — в 2023.
Распределение средств
носит конкурсный характер: местные администрации сами определяют объекты
ремонта, после чего предоставляют весь необходимый пакет документов в дорожный
комитет Ленинградской области. Конкурсная комиссия оценивает поданные заявки,
руководствуясь утвержденным порядком выделения субсидий.
Субсидии муниципальным
образованиям на ремонт местных дорог предоставляются в регионе с 2012 года. За
девять лет было отремонтировано более 500 км местных дорог. Общая протяженность
сети муниципальных магистралей составляет 11,4 тысячи километров.
В Гатчинском районе с
помощью средств дорожного фонда Ленинградской области будут отремонтированы дороги
в Малом Верево, Вайе, Ижоре, Войсковицах, Гатчине, Коммунаре, Елизаветино,
Шпаньково, Кобринском, Пудомягах, Рождествено, Сиверском, Кобралово, Старых
Низковицах, Большой Ивановке.