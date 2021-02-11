Область поможет отремонтировать местные дороги

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление по предоставлению субсидий муниципальным образованиям для проведения капитального ремонта и ремонта местных дорог. В общей сложности регион направит 2,1 млрд рублей в течение трех ближайших лет: 453 млн в 2021 году, 938 — в 2022 и 762 — в 2023.

Распределение средств носит конкурсный характер: местные администрации сами определяют объекты ремонта, после чего предоставляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет Ленинградской области. Конкурсная комиссия оценивает поданные заявки, руководствуясь утвержденным порядком выделения субсидий.

Субсидии муниципальным образованиям на ремонт местных дорог предоставляются в регионе с 2012 года. За девять лет было отремонтировано более 500 км местных дорог. Общая протяженность сети муниципальных магистралей составляет 11,4 тысячи километров.

В Гатчинском районе с помощью средств дорожного фонда Ленинградской области будут отремонтированы дороги в Малом Верево, Вайе, Ижоре, Войсковицах, Гатчине, Коммунаре, Елизаветино, Шпаньково, Кобринском, Пудомягах, Рождествено, Сиверском, Кобралово, Старых Низковицах, Большой Ивановке.