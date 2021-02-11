«Поэт и муза» – выставка в библиотеке в Высокоключевом

Проект музея и библиотеки в Высокоключевом посвящен женщинам, которые были музами Г.Р. Державина, Н.А. Некрасова и А.С. Пушкина.

На выставке представлены портреты Е.Я. Бастидон и Д.А. Дьяковой, Е.А. Карамзиной, юной М. Н. Раевской (в замужестве Волконской), Е.К. Воронцовой, А.П. Керн, Н.Н. Пушкиной, В.Ф. Вяземской, А.О. Смирновой-Россет, А.Я. Панаевой, З.Н. Некрасовой.

Встреча с читателями прошла в очень теплой, дружеской обстановке. Друзья библиотеки читали стихи, вспоминали судьбу и творчество великих поэтов.