Послушные жертвы мошенников

1-го февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 48-летняя жительница Тайцев. В конце января ей поступил звонок от «сотрудника банка Владимира». Он заявил, что мошенники хотят оформить кредит на ее имя – даже не соврал! – и пытаются перевести себе все деньги со счета. Чтобы прекратить эти операции, нужно прийти в отделение банка, взять кредит и перевести деньги на безопасный счет. Что заявительница и сделала.

Но аппетит приходит во время еды. На следующий день ей снова позвонил тот же мужчина и предложить оформить кредит в «Почта Банке», так как там тоже орудуют мошенники – ее счет в опасности. Гражданка снова согласилась и выполнила все требования.

Еще через два дня ей опять стали поступать звонки от тех же злоумышленников, которые в третий раз уговорили женщину взять кредит в банке – поняли, что нашли золотую жилу. Гражданка послушалась. В итоге ущерб превысил 600 тысяч рублей. Когда обман вскрылся, потерпевшая обратилась в полицию.

По почте в гатчинскую полицию пришло заявление от пенсионерки, которой позвонил липовый сотрудник банка, напугал, что с ее счета пытаются списать деньги, и выманил банковские коды подтверждения операций. Женщина продиктовала цифры, и с ее счета исчезло 75 тысяч рублей.

5-го февраля сразу нескольких жительниц Гатчины обманули на сайте «Авито». Одна из них, работающая бухгалтером, разместила объявление о продаже сноубордических ботинок. С ней через WhatsApp связался «покупатель» и попросил оформить «Авито-доставку». Для чего выслал ссылку, перейдя по которой женщина, незаметно для себя, перевела мошеннику 11 тысяч рублей.

Другая дама продавала на «Авито» шубу. Ей тоже потенциальный покупатель переслал ссылку, где требовалось ввести данные банковской карты для перевода денежных средств. После ввода данных с карты женщины произошло списание в сумме 7900 рублей.

Жительница Аэродрома на «Авито» выставила на продажу письменный стол. Ей позвонил мужчина, представился Вячеславом Николаевичем и пообещал приехать за столом через час. При этом в ходе беседы покупатель попросил у нее номер карты для перевода денег. Когда женщине на мобильный пришло сообщение с кодом, она продиктовала его звонившему. В результате с ее карты было списано более 20 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств и краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.