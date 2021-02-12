Гатчинский район готовится к чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

«Зеты» скоро составят 20% рабочей силы в мире.
Они настоящие оптимисты, для которых Интернет, планшет и технологии стали
повседневностью с рождения. Но 53% из них признаются, что особенно боятся не
найти места, соответствующего их индивидуальности.
Ленинградская область
использует самые современные практики и методики в вопросах подготовки кадров.
В январе 2014 года регион подписал Соглашение о сотрудничестве с Союзом «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ленинградской области помогает студентам и школьникам в
освоении новых стандартов современных профессий и специальностей, выступает
связующим звеном между работодателями и молодыми специалистами.
За последние 4 года
студенты профессиональных организаций региона приняли участие в 50 чемпионатах
различных уровней. В «копилке достижений»: 3 золотые, 10 серебряных, 7
бронзовых медалей и 20 медальонов за профессионализм Национального чемпионата;
1 золотая медаль Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills.
Саламатов Юрий Сергеевич,
студент Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева
включен в расширенный состав национальной сборной по компетенции «Изготовление
металлоконструкций».
V Открытый Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области
2021» начнет свою работу 24 февраля! В соревнованиях участвуют все организации
профессионального образования Ленинградской области.
Традиционно студенты и
школьники Гатчинского района примут участие в чемпионате. В прошлом году
молодые профессионалы Гатчины достойно показали себя на региональном и
национальном уровнях. Победители регионального этапа приняли участие в
отборочных соревнования и в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russua). По итогам финала Зыков Антон,
представляющий МБОУ «Гатчинская СОШ№9 с углубленным изучением отдельных
предметов», получил медальон за профессионализм в компетенции «Изготовление
прототипов».
В этом году участники и
юниоры борются за право стать сильнейшими в 53 компетенциях, включая новые:
• Бухгалтерский учет
• Вальщик леса
• Ландшафтный дизайн
• Магистральные линии
связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП
• Охрана труда
• Предпринимательство
• Промышленная механика и
монтаж
• Сити-фермерство
• Геоинформатика –
выставочная.
В региональном этапе
соревнований примут участие 386 человек: юниоры, студенты профессиональных
образовательных организаций, участники 50+ по компетенции «Охрана труда –
Навыки мудрых». Свою лепту в проведение чемпионата внесут 448 экспертов и 205
волонтеров – студентов образовательных организаций.
Соревнования пройдут на
площадках 19 организаций профессионального образования Ленинградской области.
Гатчинский район также примет участников соревнований у себя на площадках.
Гатчинский педагогический колледж им. Ушинского стал базой для проведения
компетенций «Дошкольное воспитание», «Дошкольное воспитание – юниоры»,
«Преподавание в младших классах», «Преподавание в младших классах – юниоры»,
«Физическая культура, спорт и фитнес» и «Физическая культура, спорт и фитнес –
юниоры». Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
проведет у себя соревнования по компетенциям «Аддитивные технологии»,
«Изготовление прототипов», «Изготовление прототипов – юниоры» и «Малярные и
декоративные работы».
Система профессионального
образования региона активно вовлекает подростков в участие в чемпионатах
«Молодые профессионалы» для развития умений и навыков. V региональный чемпионат
– профессиональный старт для юниоров – школьников и учащихся системы
дополнительного образования 14-16 лет в 11 компетенциях.
Насыщенная деловая
программа – неотъемлемая часть регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
В рамках международной
научной конференции тренеры и коучи Московского института психоанализа проведут
практические семинары по вопросам инновационных технологий повышения
профессионального мастерства: для студентов - «Энергия твоего старта», для
преподавательского состава – «Компетенции будущего: как учить».
В Кировском
политехническом техникуме пройдет практическая сессия «Наставничество:
профессия от первого лица».
Во Всеволожском
агропромышленном техникуме состоятся молодежный нетворкинг «WSR - социальный
лифт нового поколения» и дискуссия «Образовательные стартапы как новый драйв
трансформации образования».
Участие в международном
движении профессионалов – это уже Победа: награды получат самые сильные, а
остальные повысят свою компетентность и получат бесценный опыт. Пожелаем всем
успехов!