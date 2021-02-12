Гатчинский район готовится к чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

«Зеты» скоро составят 20% рабочей силы в мире. Они настоящие оптимисты, для которых Интернет, планшет и технологии стали повседневностью с рождения. Но 53% из них признаются, что особенно боятся не найти места, соответствующего их индивидуальности.

Ленинградская область использует самые современные практики и методики в вопросах подготовки кадров. В январе 2014 года регион подписал Соглашение о сотрудничестве с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области помогает студентам и школьникам в освоении новых стандартов современных профессий и специальностей, выступает связующим звеном между работодателями и молодыми специалистами.

За последние 4 года студенты профессиональных организаций региона приняли участие в 50 чемпионатах различных уровней. В «копилке достижений»: 3 золотые, 10 серебряных, 7 бронзовых медалей и 20 медальонов за профессионализм Национального чемпионата; 1 золотая медаль Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills.

Саламатов Юрий Сергеевич, студент Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева включен в расширенный состав национальной сборной по компетенции «Изготовление металлоконструкций».

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области 2021» начнет свою работу 24 февраля! В соревнованиях участвуют все организации профессионального образования Ленинградской области.

Традиционно студенты и школьники Гатчинского района примут участие в чемпионате. В прошлом году молодые профессионалы Гатчины достойно показали себя на региональном и национальном уровнях. Победители регионального этапа приняли участие в отборочных соревнования и в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russua). По итогам финала Зыков Антон, представляющий МБОУ «Гатчинская СОШ№9 с углубленным изучением отдельных предметов», получил медальон за профессионализм в компетенции «Изготовление прототипов».

В этом году участники и юниоры борются за право стать сильнейшими в 53 компетенциях, включая новые:

• Бухгалтерский учет

• Вальщик леса

• Ландшафтный дизайн

• Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП

• Охрана труда

• Предпринимательство

• Промышленная механика и монтаж

• Сити-фермерство

• Геоинформатика – выставочная.

В региональном этапе соревнований примут участие 386 человек: юниоры, студенты профессиональных образовательных организаций, участники 50+ по компетенции «Охрана труда – Навыки мудрых». Свою лепту в проведение чемпионата внесут 448 экспертов и 205 волонтеров – студентов образовательных организаций.

Соревнования пройдут на площадках 19 организаций профессионального образования Ленинградской области. Гатчинский район также примет участников соревнований у себя на площадках. Гатчинский педагогический колледж им. Ушинского стал базой для проведения компетенций «Дошкольное воспитание», «Дошкольное воспитание – юниоры», «Преподавание в младших классах», «Преподавание в младших классах – юниоры», «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Физическая культура, спорт и фитнес – юниоры». Государственный институт экономики, финансов, права и технологий проведет у себя соревнования по компетенциям «Аддитивные технологии», «Изготовление прототипов», «Изготовление прототипов – юниоры» и «Малярные и декоративные работы».

Система профессионального образования региона активно вовлекает подростков в участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» для развития умений и навыков. V региональный чемпионат – профессиональный старт для юниоров – школьников и учащихся системы дополнительного образования 14-16 лет в 11 компетенциях.

Насыщенная деловая программа – неотъемлемая часть регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В рамках международной научной конференции тренеры и коучи Московского института психоанализа проведут практические семинары по вопросам инновационных технологий повышения профессионального мастерства: для студентов - «Энергия твоего старта», для преподавательского состава – «Компетенции будущего: как учить».

В Кировском политехническом техникуме пройдет практическая сессия «Наставничество: профессия от первого лица».

Во Всеволожском агропромышленном техникуме состоятся молодежный нетворкинг «WSR - социальный лифт нового поколения» и дискуссия «Образовательные стартапы как новый драйв трансформации образования».

Участие в международном движении профессионалов – это уже Победа: награды получат самые сильные, а остальные повысят свою компетентность и получат бесценный опыт. Пожелаем всем успехов!



