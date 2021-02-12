«Госуслуги» меняются для жителей

Пользователям портала «Госуслуги» будут предложены новые формы сервисов. В апреле в новой версии портала появится голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта. Жители смогут заполнять формы, отвечая на вопросы.

«До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года – более ста. Переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи», - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

К лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала. Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, в его основе лежат передовые технологии. Объем запросов для обработки будет расширен.

На портале Госуслуги подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг. Сейчас порядка 1,5 млн жителей Ленинградской области (79%) получают госуслуги онлайн. В 2020 году количество получающих госуслуги в электронном виде увеличилось на 114 тысяч человек. Планируется, что к 2023 году 95% социально значимых госуслуг жители Ленинградской области будут получать в цифровом формате, без личного посещения госучреждений.