Мир волшебных тканей Зинаиды Котенко

Семейный клуб «Сударушка» образовался на базе Карташевского сельского клуба в 2010 году. На данный момент это единственная в Гатчинском районе лоскутная студия, у которой есть своё постоянное помещение для встреч и работы мастериц. Она объединяет женщин разных возрастов и профессий, увлечённых декоративно-прикладным искусством. Клуб «Сударушка» - участник фестивалей лоскутного шитья в Иваново, Суздале, Москве, Гатчине. Образцовые лоскутные панно этого клуба выставлены в музеях Гатчины, Санкт-Петербурга и Германии.

Руководит студией директор Карташевского клуба Анна Градович, которая обучалась лоскутному шитью у Натальи Косьянковской в квилт-студии «Гатчина».

- Наталья Юрьевна — замечательный художник, профессионал высшей степени, - говорит Анна Аркадьевна. - Она учила нас не просто сшивать лоскуток с лоскутком, но мыслить более масштабно, образами, возводя древнее рукоделие в ранг искусства. И чем больше мы занимаемся, тем больший возникает к этому интерес, потому что на самом деле лоскутное шитье – это не просто рукоделие. Это возможность реализовать себя, свои мечты в текстильном творчестве. Я считаю, что в лоскутном шитье главное – не техника, а то эмоциональное воздействие, которое оказывает та или иная работа на зрителя. Конечно, важны и владение технологиями, и умение видеть цветовые сочетания, конструировать. И всему этому нас учила Наталья Косьянковская.

Для студии «Сударушка» характерно коллективное творческое мышление. Нет, конечно, у каждой из карташевских рукодельниц — своё видение и свой стиль. Да и образы к мастерицам приходят по-разному: иногда они рождаются из какого-либо необычного кусочка ткани или возникают на стадии задумки и эскиза. Но почти каждая из работ становится результатом совместных усилий.

- Наш клуб и создан для того, чтобы люди могли собираться вместе, что-то обсуждать, придумывать идеи и решать, как их воплотить, - говорит Анна Градович.

Вот в такую дружную и творческую атмосферу окунулась Зинаида Котенко, когда несколько лет назад всерьёз заинтересовалась лоскутным шитьём.

- Когда я впервые пришла в клуб «Сударушка», я была в полном восторге от происходящего здесь, - вспоминает Зинаида Владимировна. - Но когда я сама взялась за лоскутное шитье, у меня долго ничего не получалось. Я не понимала, откуда что берётся, как всё это сложить, как сшить. Осваивать технологии я поехала в Санкт-Петербург, в школу лоскутного шитья Марины Концевой. Учусь у неё уже четвёртый год.

Творческий путь мастерицы можно проследить по её работам на выставке. Вот самая первая работа Зинаиды Котенко «Алые паруса» – не сложная, но уже вдохновенная. Вот учебная работа – нежное романтичное панно «Сиреневая фантазия», в котором продемонстрированы все технологии, освоенные на первом курсе школы Концевой. Летящая над волшебным садом «Жар-птица» родилась из хаотичного собрания красивых квадратных лоскутков — этот «пазл» сложился вдруг сам собой после долгих совместных раздумий.

Со временем к Зинаиде Котенко пришло настоящее мастерство. Вместе с другими карташевскими мастерицами она участвует в фестивалях «Лукоморье» в Гатчине и «ТекСтильный букет» в Минске, в проектах «Льняной рушник» и «Планета Гагарин».

Очень тёплым и живым получился «деревенский» натюрморт «Жизнь простотой своею глубока», который создавался для фестиваля «Лукоморье». Радует глаз и сердце сложное панно «Брусничная поляна», собранное из двенадцати видов тканей и 1512 лоскутных квадратиков. Воздушным и уютным одновременно выглядит одеяло «Вальс цветов», выполненное в технике «калейдоскоп». В технике «лохматый край» сделано большое тёплое покрывало.

- Сколько у меня работ, столько и техник, - говорит Зинаида Владимировна. - Я пока не остановилась на какой-то одной из них. Мне нравится познавать что-то новое. Последнее моё увлечение – художественная стёжка. Сейчас я делаю белое крестильное одеяло в этой технике.

Минувший год принёс неприятные неожиданности всем, и семейный клуб «Сударушка» не стал в этом смысле исключением.

- Но мы, несмотря ни на что, всё равно продолжали генерировать идеи, что-то шили, причём очень много, - говорит Анна Градович. - Клуб лоскутного шитья «Сударушка» готовится сейчас к очередному фестивалю «Лукоморье». И в рамках этого фестиваля в нашем клубе планируется грандиозная выставка, посвящённая юбилею «Сударушки». Мы будем рады всем, кому интересно наше творчество!



