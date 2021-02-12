Мир волшебных тканей Зинаиды Котенко

Семейный клуб «Сударушка»
образовался на базе Карташевского сельского клуба в 2010 году. На данный момент
это единственная в Гатчинском районе лоскутная студия, у которой есть своё
постоянное помещение для встреч и работы мастериц. Она объединяет женщин разных
возрастов и профессий, увлечённых декоративно-прикладным искусством. Клуб
«Сударушка» - участник фестивалей лоскутного шитья в Иваново, Суздале, Москве,
Гатчине. Образцовые лоскутные панно этого клуба выставлены в музеях Гатчины,
Санкт-Петербурга и Германии.
Руководит студией
директор Карташевского клуба Анна Градович, которая обучалась лоскутному шитью
у Натальи Косьянковской в квилт-студии «Гатчина».
- Наталья Юрьевна —
замечательный художник, профессионал высшей степени, - говорит Анна Аркадьевна.
- Она учила нас не просто сшивать лоскуток с лоскутком, но мыслить более
масштабно, образами, возводя древнее рукоделие в ранг искусства. И чем больше
мы занимаемся, тем больший возникает к этому интерес, потому что на самом деле
лоскутное шитье – это не просто рукоделие. Это возможность реализовать себя,
свои мечты в текстильном творчестве. Я считаю, что в лоскутном шитье главное –
не техника, а то эмоциональное воздействие, которое оказывает та или иная
работа на зрителя. Конечно, важны и владение технологиями, и умение видеть
цветовые сочетания, конструировать. И всему этому нас учила Наталья
Косьянковская.
Для студии «Сударушка»
характерно коллективное творческое мышление. Нет, конечно, у каждой из
карташевских рукодельниц — своё видение и свой стиль. Да и образы к мастерицам
приходят по-разному: иногда они рождаются из какого-либо необычного кусочка
ткани или возникают на стадии задумки и эскиза. Но почти каждая из работ
становится результатом совместных усилий.
- Наш клуб и создан для
того, чтобы люди могли собираться вместе, что-то обсуждать, придумывать идеи и
решать, как их воплотить, - говорит Анна Градович.
Вот в такую дружную и
творческую атмосферу окунулась Зинаида Котенко, когда несколько лет назад
всерьёз заинтересовалась лоскутным шитьём.
- Когда я впервые пришла
в клуб «Сударушка», я была в полном восторге от происходящего здесь, -
вспоминает Зинаида Владимировна. - Но когда я сама взялась за лоскутное шитье,
у меня долго ничего не получалось. Я не понимала, откуда что берётся, как всё
это сложить, как сшить. Осваивать технологии я поехала в Санкт-Петербург, в
школу лоскутного шитья Марины Концевой. Учусь у неё уже четвёртый год.
Творческий путь мастерицы
можно проследить по её работам на выставке. Вот самая первая работа Зинаиды
Котенко «Алые паруса» – не сложная, но уже вдохновенная. Вот учебная работа –
нежное романтичное панно «Сиреневая фантазия», в котором продемонстрированы все
технологии, освоенные на первом курсе школы Концевой. Летящая над волшебным
садом «Жар-птица» родилась из хаотичного собрания красивых квадратных лоскутков
— этот «пазл» сложился вдруг сам собой после долгих совместных раздумий.
Со временем к Зинаиде
Котенко пришло настоящее мастерство. Вместе с другими карташевскими мастерицами
она участвует в фестивалях «Лукоморье» в Гатчине и «ТекСтильный букет» в
Минске, в проектах «Льняной рушник» и «Планета Гагарин».
Очень тёплым и живым
получился «деревенский» натюрморт «Жизнь простотой своею глубока», который
создавался для фестиваля «Лукоморье». Радует глаз и сердце сложное панно
«Брусничная поляна», собранное из двенадцати видов тканей и 1512 лоскутных
квадратиков. Воздушным и уютным одновременно выглядит одеяло «Вальс цветов»,
выполненное в технике «калейдоскоп». В технике «лохматый край» сделано большое
тёплое покрывало.
- Сколько у меня работ,
столько и техник, - говорит Зинаида Владимировна. - Я пока не остановилась на
какой-то одной из них. Мне нравится познавать что-то новое. Последнее моё
увлечение – художественная стёжка. Сейчас я делаю белое крестильное одеяло в
этой технике.
Минувший год принёс
неприятные неожиданности всем, и семейный клуб «Сударушка» не стал в этом
смысле исключением.
- Но мы, несмотря ни на
что, всё равно продолжали генерировать идеи, что-то шили, причём очень много, -
говорит Анна Градович. - Клуб лоскутного шитья «Сударушка» готовится сейчас к
очередному фестивалю «Лукоморье». И в рамках этого фестиваля в нашем клубе
планируется грандиозная выставка, посвящённая юбилею «Сударушки». Мы будем рады
всем, кому интересно наше творчество!