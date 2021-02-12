Новые сервисы на портале Госуслуг бьют рекорды

«Минцифры России совместно с ФССП удалось создать базовый функционал по-настоящему цифрового ведомства. Создан цифровой набор услуг для граждан и бизнеса — сервисы информирования, сервисы взаимодействия и цифровые уведомления, - прокомментировал заместитель главы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

По нашей оценке, ФССП сделала качественный рывок в цифровизации своего направления. Приставами созданы прецеденты, которые будут являться образцом для остальных ведомств. Сейчас эти цифровые сервисы только набирают обороты, но уже понятно, что в 2021 году доля цифрового взаимодействия приставов, граждан и бизнеса будет радикально увеличена.

Так, например, сервис, позволяющий должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, стал самым скоростным на портале Госуслуг — более 90% запросов исполняется менее, чем за 3 секунды. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д. Данный сервис — среди самых популярных на портале — более 30 тыс. запросов в сутки.

Еще один сервис ФССП, позволяющий подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства и включающий в себя порядка 30 типовых обращений, исключает личные визиты к приставам. Каждое третье ходатайство уже поступает в ФССП через портал Госуслуг.

Также на Госуслугах запущены цифровые уведомления, которые в настоящий момент набирают обороты».