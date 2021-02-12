Новые сервисы на портале Госуслуг бьют рекорды

«Минцифры России
совместно с ФССП удалось создать базовый функционал по-настоящему цифрового
ведомства. Создан цифровой набор услуг для граждан и бизнеса — сервисы
информирования, сервисы взаимодействия и цифровые уведомления, -
прокомментировал заместитель главы Минцифры России Дмитрий Огуряев.
По нашей оценке, ФССП
сделала качественный рывок в цифровизации своего направления. Приставами
созданы прецеденты, которые будут являться образцом для остальных ведомств.
Сейчас эти цифровые сервисы только набирают обороты, но уже понятно, что в 2021
году доля цифрового взаимодействия приставов, граждан и бизнеса будет
радикально увеличена.
Так, например, сервис,
позволяющий должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе
исполнительного производства, стал самым скоростным на портале Госуслуг — более
90% запросов исполняется менее, чем за 3 секунды. Ответ на запрос будет
содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения,
действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д. Данный
сервис — среди самых популярных на портале — более 30 тыс. запросов в сутки.
Еще один сервис ФССП,
позволяющий подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного
производства и включающий в себя порядка 30 типовых обращений, исключает личные
визиты к приставам. Каждое третье ходатайство уже поступает в ФССП через портал
Госуслуг.
Также на Госуслугах
запущены цифровые уведомления, которые в настоящий момент набирают обороты».