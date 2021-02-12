Сегодня сотрудники полиции общественной безопасности отмечают профессиональный праздник

Сегодня сотрудники полиции общественной безопасности отмечают профессиональный праздник

12 февраля 1993 года Указом Президента № 209 было утверждено Положение о милиции общественной безопасности (местной милиции). Теперь 12 февраля считается днем рождения полиции общественной безопасности.

Рубрики : Правопорядок     12 Feb 2021

При этом службы, относящиеся к общественной безопасности, имеют многовековую историю: участковые уполномоченные (они же квартальные или околоточные) – две с половиной сотни лет, конвойная стража – три с половиной, патрульно-постовая служба – полтора века. К столетию приближается возраст ГАИ и подразделения по делам несовершеннолетних (в прошлом – знаменитых детских комнат милиции).

Сегодня личный состав полиции общественной безопасности – это порядка 70 % от общей численности полиции. Деятельность этой службы охватывает практически все сферы нашей жизни.

По материалам сайта http://mob.gov74.ru/

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