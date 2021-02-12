Сегодня сотрудники полиции общественной безопасности отмечают профессиональный праздник

При этом службы, относящиеся к общественной безопасности, имеют многовековую историю: участковые уполномоченные (они же квартальные или околоточные) – две с половиной сотни лет, конвойная стража – три с половиной, патрульно-постовая служба – полтора века. К столетию приближается возраст ГАИ и подразделения по делам несовершеннолетних (в прошлом – знаменитых детских комнат милиции).

Сегодня личный состав полиции общественной безопасности – это порядка 70 % от общей численности полиции. Деятельность этой службы охватывает практически все сферы нашей жизни.

По материалам сайта http://mob.gov74.ru/