Сегодня сотрудники полиции общественной безопасности отмечают профессиональный праздник

При этом
службы, относящиеся к общественной безопасности, имеют многовековую историю:
участковые уполномоченные (они же квартальные или околоточные) – две с
половиной сотни лет, конвойная стража – три с половиной, патрульно-постовая
служба – полтора века. К столетию приближается возраст ГАИ и подразделения по
делам несовершеннолетних (в прошлом – знаменитых детских комнат милиции).
Сегодня
личный состав полиции общественной безопасности – это порядка 70 % от общей
численности полиции. Деятельность этой службы охватывает практически все сферы нашей
жизни.
По
материалам сайта http://mob.gov74.ru/