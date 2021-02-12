Удои бьют рекорды

Удои в регионе увеличились более чем на 400 кг, и достигли 9156 кг на корову, что более чем на 40% превышает среднестатистический показатель по РФ.

Предварительные итоги животноводства подвели ведущие производители на заседании союза ЛЕНОБЛМОЛОКО.

Росту показателей отрасли способствует господдержка молочного животноводства. Общая сумма субсидии на повышение молочной продуктивности и племенное дело в 2021 году составит 1,5 млрд рублей. Это позволит увеличить поголовье скота и, соответственно, производство молока.