Удои бьют рекорды

Удои бьют рекорды

По итогам 2020 года Ленинградская область поставила абсолютный ре-корд в России по удоям на фуражную корову в сельхозорганизациях.

Рубрики : Сельское хозяйство     12 Feb 2021

Удои в регионе увеличились более чем на 400 кг, и достигли 9156 кг на корову, что более чем на 40% превышает среднестатистический показатель по РФ.

Предварительные итоги животноводства подвели ведущие производители на заседании союза ЛЕНОБЛМОЛОКО.

Росту показателей отрасли способствует господдержка молочного животноводства. Общая сумма субсидии на повышение молочной продуктивности и племенное дело в 2021 году составит 1,5 млрд рублей. Это позволит увеличить поголовье скота и, соответственно, производство молока.

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