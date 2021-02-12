Удои бьют рекорды

Удои в регионе
увеличились более чем на 400 кг, и достигли 9156 кг на корову, что более чем на
40% превышает среднестатистический показатель по РФ.
Предварительные итоги
животноводства подвели ведущие производители на заседании союза ЛЕНОБЛМОЛОКО.
Росту показателей отрасли
способствует господдержка молочного животноводства. Общая сумма субсидии на
повышение молочной продуктивности и племенное дело в 2021 году составит 1,5
млрд рублей. Это позволит увеличить поголовье скота и, соответственно,
производство молока.