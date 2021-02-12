В Кобринском определены призёры и победители Первенства по шашкам среди школьников

В октябре в личных
соревнованиях были сформированы команды, представляющие отдельные классы Кобринской
и Высокоключевой общеобразовательных школ. И только в феврале, в связи с
коронавирусными ограничениями, состоялся командный этап. В пяти возрастных
группах встретились 20 команд, представляющих два учебных заведения.
Представители Кобринской школы победили, завоевав пять малых кубков во всех
возрастных группах. Кроме того, у кобринских ребят также два вторых и два
третьих места. Команда была награждена главным кубком в командном зачете.
Ученики Высокоключевой
школы заняли три вторых и три третьих места.
Все победители и призеры
были отмечены грамотами и медалями администрации Кобринского поселения. По
итогам соревнований 22 члена школьного спортивного клуба «Кобра» Кобринской
школы выполнили требования 2 и 3 юношеских разрядов по шашкам.
Отдельная благодарность –
учителям физкультуры за активное участие в спортивной жизни поселения.
Главный
судья соревнований Ф.В. Неклюдов