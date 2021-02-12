В Кобринском определены призёры и победители Первенства по шашкам среди школьников

В Кобринском определены призёры и победители Первенства по шашкам среди школьников

Завершилось лично-командное Первенство Кобринского сельского поселения по шашкам. В соревнованиях приняли 130 мальчишек и девчонок.

Рубрики : Спорт     12 Feb 2021

В октябре в личных соревнованиях были сформированы команды, представляющие отдельные классы Кобринской и Высокоключевой общеобразовательных школ. И только в феврале, в связи с коронавирусными ограничениями, состоялся командный этап. В пяти возрастных группах встретились 20 команд, представляющих два учебных заведения. Представители Кобринской школы победили, завоевав пять малых кубков во всех возрастных группах. Кроме того, у кобринских ребят также два вторых и два третьих места. Команда была награждена главным кубком в командном зачете.

Ученики Высокоключевой школы заняли три вторых и три третьих места.

Все победители и призеры были отмечены грамотами и медалями администрации Кобринского поселения. По итогам соревнований 22 члена школьного спортивного клуба «Кобра» Кобринской школы выполнили требования 2 и 3 юношеских разрядов по шашкам.

Отдельная благодарность – учителям физкультуры за активное участие в спортивной жизни поселения.

Главный судья соревнований Ф.В. Неклюдов

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