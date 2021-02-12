В Ленинградской области стартует проект «Наставник 47»

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области перезагрузил проект «Наставник 47» и подключил к нему представителей районов. Сегодня в проекте участвуют 16 наставников. Это прогрессивные чиновники, успешные бизнесмены, ученые, руководители социальных и образовательных учреждений Ленинградской области.
Школьники и студенты
могут выбрать своего наставника, и при его поддержке разработать и реализовать
свои социальные и бизнес проекты. Такая наставническая программа дает
возможность освоить новые компетенции для выстраивания дальнейшей профессиональной
траектории.
Для участия в проекте
необходимо зарегистрироваться на сайте https://n47.profitest.pro/, выбрать
наставника, подготовить письменное или видео эссе на тему «Почему я хочу, чтобы
моим наставником стал…». Заявки принимаются до конца февраля.