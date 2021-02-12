В Ленинградской области стартует проект «Наставник 47»

В Ленинградской области стартует проект «Наставник 47»

Проекты школьников и студентов Ленинградской области помогут реализовать опытные наставники.

Рубрики : Образование     12 Feb 2021

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области перезагрузил проект «Наставник 47» и подключил к нему представителей районов. Сегодня в проекте участвуют 16 наставников. Это прогрессивные чиновники, успешные бизнесмены, ученые, руководители социальных и образовательных учреждений Ленинградской области.

Школьники и студенты могут выбрать своего наставника, и при его поддержке разработать и реализовать свои социальные и бизнес проекты. Такая наставническая программа дает возможность освоить новые компетенции для выстраивания дальнейшей профессиональной траектории.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте https://n47.profitest.pro/, выбрать наставника, подготовить письменное или видео эссе на тему «Почему я хочу, чтобы моим наставником стал…». Заявки принимаются до конца февраля.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+