Раритетные издания Президентской библиотеки - о творчестве Ивана Крылова

На портале Президентской библиотеки размещена
и постоянно пополняется коллекция «И. А. Крылов
(1769–1844)».,
в которую включены редкие издания, исследования, учебные пособия, биографические статьи, архивные документы, сборники произведений Крылова, в
частности, «Полное собрание сочинений И. А. Крылова» и прижизненные публикации, разнообразные
иллюстративные материалы.
«Судьба не благоприятствовала Крылову в детстве и лишила его
тех пособий к постоянным успехам в литературе и обществе, которыми других
наделяют рождение, воспитание и образование. Но он, как бы наперекор счастию,
впоследствии времени приобрёл всё, что необходимо писателю и гражданину», – писал
в «Биографии
баснописца» (1899) поэт и литературный критик Пётр
Плетнёв.
Творить
будущий классик начал ещё в юности. «Несмотря на крайне недостаточное
образование, Крылов очень рано вступил на литературное поприще: ему ещё не было
двадцати лет, когда он написал свои первыя театральныя пьесы…» – отметил литературовед Александр Пыпин в статье
«Начало XIX века…» в журнале «Вестник Европы» (1895).
Долгое
время Крылов пробовал себя именно в драматическом жанре, пока не «…привёз в
Москву свои первыя басни – перевод из Лафонтена, и [известный баснописец]
Дмитриев сказал ему: „наконец вы нашли ваш истинный путь“, эти пророческия
слова лишь выразили то, что уже несомненно было в сознании Крылова. Во всяком
случае это была цель, к которой вёл его гений», – говорится в биографическом
очерке литератора и переводчика Семёна Брилианта «И. А. Крылов: его жизнь и
литературная деятельность» (1891).
В
1809 году отдельным изданием впервые вышли 23 басни Крылова. «Никогда ещё
ни одна книжка на Руси не имела такого успеха. <…> С той же минуты стали
по этой книжке учиться грамоте дети, а иногда и взрослые. Вместе с грамотой
стали учиться по ней и чести, и правде. <…> Его уже не только называли
„русским Лафонтеном“, но признавали в нём оригинальныя достоинства, ставящия
его в некоторых отношениях выше всех других славных баснописцев: качества эти –
трезвая мудрость и тонкое остроумие, живая связь лукавой иронии и серьёзной
мысли, мастерство рассказа, простота и наконец та печать народности, которая
даёт нам право называть его нашим, русским поэтом», –
продолжает Брилиант.
Литературовед
и писатель Владислав Кеневич в своём очерке, вошедшем в сборник «Иван
Андреевич Крылов. Его жизнь и сочинения» (1904),
высказывал мнение, что Крылова «…занимали всегда важные предметы, и в своих
баснях он давал ответы на вопросы, которые тревожили его современников. Но,
привязывая, таким образом, свою аллегорию к известному событию или общественному
настроению, он умел всегда вывести из нея такое общее положение, которое
остаётся истиною при всех условиях жизни. Его рассказ… всегда выше текущих
событий и условий времени».
Достоинства
басен Крылова заключались не только в актуальности и
злободневности. «Он придумывал рассказы столь естественные, столь
простые и каждому понятные, столь несомненные и очевидные, столь согласные с
нашей жизнью, обыкновениями и привычками, что в их составе не оставалось и тени
искусства, сочинения или подготовления. Видишь, чувствуешь, как дело начинается
и происходит», – считал Пётр Плетнёв.
Один
из авторов статьи «Художественное значение басен Крылова» в сборнике «Иван
Андреевич Крылов. Его жизнь и сочинения» писал,
что «…в том-то и состоит гениальная черта нашего баснописца, что его ирония
вылилась в форму народнаго духа, получила от него особенную физиогномию,
колорит, что ея нельзя ни применить нигде и ни к чему, как только посреди нас и
к нам. <…>
Тут Русь, тут Русью пахнет повсюду – в главных мотивах, на которые метит автор,
в изобретении содержания, в манере повествования, в речах лиц повествуемых. Что
многия выражения из басен могли сделаться народными пословицами, это само собою
разумеется», – а это высочайшая награда для писателя!
В
очерке «И. А. Крылов: его жизнь и
литературная деятельность» автор приводит слова митрополита
Макария, сказанные им на открытии памятника Ивану Крылову: «Он завещал любовь,
безграничную любовь ко всему отечественному, к нашему родному слову, к нашей
родной стране и ко всем началам нашей народной жизни…»