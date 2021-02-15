Дарите книги с любовью!

Это был праздник всех
влюбленных в Книгу! Свое почтение, восхищение и благодарность Книге ребята
выражали стихами, рисунками, игрой на музыкальных инструментах и всеми своими
талантами. Взрослые и дети общались, удивлялись, радовались новым книгам,
которые подарила нашим читателям депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Людмила Анатольевна Тептина.
Дарили свои любимые
прочитанные книги и сами гости праздника. Ведь подарить книгу – значит дать ей
новую жизнь, открыть для нее новых благодарных читателей.