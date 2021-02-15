Дарите книги с любовью!

Дарите книги с любовью!

14 февраля на детском абонементе, в рамках проекта «Семейный выходной» прошел веселый и душевный праздник «Дарите книги с любовью».

Рубрики : Культура     15 Feb 2021

Это был праздник всех влюбленных в Книгу! Свое почтение, восхищение и благодарность Книге ребята выражали стихами, рисунками, игрой на музыкальных инструментах и всеми своими талантами. Взрослые и дети общались, удивлялись, радовались новым книгам, которые подарила нашим читателям депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Анатольевна Тептина.

Дарили свои любимые прочитанные книги и сами гости праздника. Ведь подарить книгу – значит дать ей новую жизнь, открыть для нее новых благодарных читателей.

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