Готовь «Сказку» зимой

Зимой «Лесная сказка» особенно прекрасна. Запорошенные снегом
деревья, морозное солнце скользит по крышам ярких домов. Укрыты снежным
покрывалом добротные беседки, спортивные площадки и бескрайние поляны… Тихо,
спокойно - благодать.
Круглогодичный оздоровительный детский лагерь, расположенный
в поселке Тайцы, в этом году ждет продолжение реновации
и благоустройства. В ходе очередного
объезда объектов, которые ремонтируют или готовят к ремонту, на территории «Лесной
сказки» побывала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. О
планах по развитию инфраструктуры лагеря рассказал его директор Сергей Попков.
В этом году в рамках областной программы реновации учреждений
дополнительного образования в «Лесной сказке» будет проведен капитальный ремонт
двух жилых корпусов и продолжится благоустройство территории. Также в течение
двух лет здесь планируют построить еще одну большую спортивную площадку.
История этого детского лагеря начинается в 1972 году. В разное
время он назывался «Радуга», «Надежда», «Лесная сказка» и имел разную
ведомственную принадлежность. Сначала принадлежал НИИ «Домен», предприятию
военно-промышленного комплекса, и использовался как база отдыха для сотрудников
предприятия, а в каникулы для оздоровления детей. В 1994 году был переименован в
спортивно-оздоровительный трудовой комплекс и на конкурсной основе выполнял социальный
заказ комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга. Здесь проходили
реабилитацию трудные подростки. Потом лагерь использовали как базу отдыха и
труда для подростков Молодежной биржи труда тоже при комитете по молодежной
политике Санкт-Петербурга. Подростки, согласно договорам, работали на полях
Гатчинского района. Тогда же в лагере отдыхали 60 детей из Гатчинского района,
состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В 2003 году детский
лагерь был передан в Гатчинский район.
За последние несколько лагерь серьезно преобразился.
Построено три новых жилых корпуса, крытая сценическая площадка и костровая,
мини-футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, тренажерная площадка и
площадка ГТО, обустроена «Соляная пещера». Все это позволило увеличить
количество отдыхающих детей в лагере с 90 человек в 2013 году до 1030 человек в
2019 году.
В лагере всегда работают десятки творческих кружков и
спортивных секций – на любой вкус и возраст. Здесь каждый обязательно найдет
увлечение по душе.
«Лесная сказка» зимой продолжает работать и готовится к лету.
Так, на зимних каникулах прошла увлекательная 9-дневная смена «Хранители
чудес». Работали кружки «Основы лазерной резки», рисование на воде, 3Д
конструирование, проходили игры на свежем воздухе, просмотры 3Д кинотеатра,
развлекательные мероприятия. Ребята имели возможность посещать «Соляную пещеру»
и бассейн.
Сейчас в лагере ведется набор будущих вожатых от 18 лет на
прохождение бесплатных курсов «Школа вожатского мастерства» с получением
сертификата и дальнейшим трудоустройством в лагерь на смены. В группе «Лесная
сказка» в социальной сети открыта запись на вакантные места для трудоустройства
на весеннюю смену с 20 марта по 28 марта. А что касается путевок для детей, то
на первую, вторую и третью летние смены 2021 года свободных мест уже нет. Вот
такая популярность!