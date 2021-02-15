Готовь «Сказку» зимой

Зимой «Лесная сказка» особенно прекрасна. Запорошенные снегом деревья, морозное солнце скользит по крышам ярких домов. Укрыты снежным покрывалом добротные беседки, спортивные площадки и бескрайние поляны… Тихо, спокойно - благодать.

Круглогодичный оздоровительный детский лагерь, расположенный в поселке Тайцы, в этом году ждет продолжение реновации и благоустройства. В ходе очередного объезда объектов, которые ремонтируют или готовят к ремонту, на территории «Лесной сказки» побывала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. О планах по развитию инфраструктуры лагеря рассказал его директор Сергей Попков.

В этом году в рамках областной программы реновации учреждений дополнительного образования в «Лесной сказке» будет проведен капитальный ремонт двух жилых корпусов и продолжится благоустройство территории. Также в течение двух лет здесь планируют построить еще одну большую спортивную площадку.

История этого детского лагеря начинается в 1972 году. В разное время он назывался «Радуга», «Надежда», «Лесная сказка» и имел разную ведомственную принадлежность. Сначала принадлежал НИИ «Домен», предприятию военно-промышленного комплекса, и использовался как база отдыха для сотрудников предприятия, а в каникулы для оздоровления детей. В 1994 году был переименован в спортивно-оздоровительный трудовой комплекс и на конкурсной основе выполнял социальный заказ комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга. Здесь проходили реабилитацию трудные подростки. Потом лагерь использовали как базу отдыха и труда для подростков Молодежной биржи труда тоже при комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга. Подростки, согласно договорам, работали на полях Гатчинского района. Тогда же в лагере отдыхали 60 детей из Гатчинского района, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В 2003 году детский лагерь был передан в Гатчинский район.

За последние несколько лагерь серьезно преобразился. Построено три новых жилых корпуса, крытая сценическая площадка и костровая, мини-футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, тренажерная площадка и площадка ГТО, обустроена «Соляная пещера». Все это позволило увеличить количество отдыхающих детей в лагере с 90 человек в 2013 году до 1030 человек в 2019 году.

В лагере всегда работают десятки творческих кружков и спортивных секций – на любой вкус и возраст. Здесь каждый обязательно найдет увлечение по душе.

«Лесная сказка» зимой продолжает работать и готовится к лету. Так, на зимних каникулах прошла увлекательная 9-дневная смена «Хранители чудес». Работали кружки «Основы лазерной резки», рисование на воде, 3Д конструирование, проходили игры на свежем воздухе, просмотры 3Д кинотеатра, развлекательные мероприятия. Ребята имели возможность посещать «Соляную пещеру» и бассейн.

Сейчас в лагере ведется набор будущих вожатых от 18 лет на прохождение бесплатных курсов «Школа вожатского мастерства» с получением сертификата и дальнейшим трудоустройством в лагерь на смены. В группе «Лесная сказка» в социальной сети открыта запись на вакантные места для трудоустройства на весеннюю смену с 20 марта по 28 марта. А что касается путевок для детей, то на первую, вторую и третью летние смены 2021 года свободных мест уже нет. Вот такая популярность!



