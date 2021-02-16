Россыпь наград по итогам Первенства по рукопашному бою

Соревнования прошли в воскресенье, 7 февраля, и, несмотря на свой скромный статус, собрали более 430 спортсменов.

В сложной конкурентной борьбе гатчинские спортсмены проявили настоящий бойцовский дух и железный характер. Их тренеры отдельно отмечают самых маленьких спортсменов в возрасте 7 лет, которые впервые приняли участие в соревнованиях.

По итогам командного зачета гатчинские спортсмены в категории 7 лет заняли второе место, 8-9 лет – первое место, 10-11 лет – второе место, в категории 12-13 лет и 14-15 лет стали победителями.

В личном зачете в своих группах победителями стали Валерий Ермоленко, Егор Кочнов, Анатолий Полищук, Тимур Каргинов, Мирза Мурачуев, Роман Гасенин, Дмитрий Мукумов, Екатерина Андриенко, Шахром Гулямов, Егор Коршунов (12-13 лет). Второе место заняли Егор Коршунов (10-11 лет), Олег Федоров, Александр Окунев, Георгий Икаев, Егор Васильев, Алина Антонова, Дмитрий Завражин, Елисей Осокин. Бронзовые медали завоевали Вероника Петухова, Давид Каргинов, Михаил Тригуб, София Суворова, Евгений Слуцкий, Тамерлан Гумеров, Никита Петров. Отдельные кубки получили Иван Полюхович – «за волю к победе» и Егор Коршунов – «за лучшую технику».