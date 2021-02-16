«Руками женщины»

«Руками женщины»

15-17 октября 2021г. в Москве (ВДНХ, 55 павильон) состоится 3-й Международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» с участием мастеров народного творчества, ремесленников, дизайнеров, художников, региональных органов управления туризмом, туроператоров, представителей других творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран при поддержке Федерального агентства по туризму.

Рубрики : Общество     16 Feb 2021

Организатором 3-го Международного фестиваля народно художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» выступает РОО «Интернациональный Союз Женщин» (www.iwuorg.com)

Партнером Фестиваля выступает Евразийский женский форум.

Условия участия на официальном сайте проектаwww.handswomen.com

·               В рамках Международного Фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» вы можете:

·               представить ваш регион на 3-м Международном Фестивале «Руками женщины» через народно художественные промыслы и ремесла, через самобытность женщин вашего региона;

·               показать инвестиционную привлекательность региона для женщин малого и среднего бизнеса;

·               рассказать о туристических маршрутах региона;

·               показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона по средствам НХП.

Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» - уникальная площадка для объединения женщин разных конфессий и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление женского движения в России, взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.

 

Цели проекта:

·               представление товаров и услуг, производимых женщинами России и стран участниц Фестиваля;

·               сохранение материального и духовного культурного наследия и привлечение внимания к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации и стран участниц Фестиваля;

·               помощь женщинам стать более социально активными;

·               улучшения условий для ведения бизнеса и вывод в статус самозанятых женщин;

·               формирование и укрепление привлекательного имиджа Российской Федерации на внешних рынках с привлечением внимания к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации;

В рамках Фестиваля состоятся показы этно-моды, фото выставки, мастер классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.

Трехдневный формат Фестиваля позволит Международному жюри оценить и выбрать Победителей и лауреатов, творчество которых будет представлено на зарубежных площадках.

В рамках мероприятия планируется деловая программа (круглые столы, панельные дискуссии, презентация компаний, встречи В2В, нетворкинги и т.д.)

 Победители будут награждены дипломами, кубками, призами и подарками. Положение об участии по ссылке http://www.handswomen.com/положение-о-фестивале/

Контактная информация организаторов Фестиваля.

Тел..:+7 967 148 38 32, +7 968 441 84 51

e-mail: info@handswomen.ru ; iwuorg@gmail.com

 

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