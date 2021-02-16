Организатором 3-го Международного фестиваля народно
художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» выступает РОО
«Интернациональный Союз Женщин» (www.iwuorg.com)
Партнером Фестиваля выступает Евразийский женский
форум.
Условия участия на официальном сайте проекта: www.handswomen.com.
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В рамках Международного
Фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» вы
можете:
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представить ваш регион на 3-м Международном Фестивале
«Руками женщины» через народно художественные промыслы и ремесла, через
самобытность женщин вашего региона;
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показать инвестиционную привлекательность региона для
женщин малого и среднего бизнеса;
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рассказать о туристических маршрутах региона;
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показать уникальность и потенциал сувенирной продукции
региона по средствам НХП.
Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел
«Руками женщины» - уникальная площадка для объединения женщин разных
конфессий и стран, которая окажет позитивное влияние на укрепление женского
движения в России, взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.
Цели проекта:
·
представление товаров и услуг, производимых женщинами
России и стран участниц Фестиваля;
·
сохранение материального и духовного культурного
наследия и привлечение внимания к истокам самобытности женщин народов Российской
Федерации и стран участниц Фестиваля;
·
помощь женщинам стать более социально активными;
·
улучшения условий для ведения бизнеса и вывод
в статус самозанятых женщин;
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формирование и укрепление привлекательного имиджа
Российской Федерации на внешних рынках с привлечением внимания к истокам
самобытности женщин народов Российской Федерации;
В
рамках Фестиваля состоятся показы этно-моды, фото выставки, мастер классы и
нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.
Трехдневный
формат Фестиваля позволит Международному жюри оценить и выбрать Победителей и
лауреатов, творчество которых будет представлено на зарубежных площадках.
В рамках мероприятия планируется деловая программа
(круглые столы, панельные дискуссии, презентация компаний, встречи В2В,
нетворкинги и т.д.)
Победители будут награждены дипломами,
кубками, призами и подарками. Положение об участии по ссылке http://www.handswomen.com/положение-о-фестивале/
Контактная
информация организаторов Фестиваля.
Тел..:+7
967 148 38 32, +7 968 441 84 51
e-mail: info@handswomen.ru ; iwuorg@gmail.com