Сберегательный счёт деньги не сберёг

В дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 80-летней женщины: 12-го февраля ей позвонила «сотрудница банка», заявила, что с ее счета пытаются снять деньги, и переключила на мужчину. Он представился Максимом Владимировичем и пояснил, что нужно снять все деньги со сберегательного счета и положить их на счет в другом банке.

На следующий день мужчина позвонил снова и спросил, сняла ли она деньги. После чего опять продиктовал номер счета, на который необходимо положить всю сумму. Что пенсионерка и сделала. Все это время ей названивали с разных номеров – с московским кодом и с мобильных. Ущерб составил 110 тысяч рублей.

47-летнему жителю Вырицы позвонил такой же липовый сотрудник банка и сообщил, что на его имя оформлен кредит. Чтобы этот кредит не оплачивать и выявить недобросовестных работников банка, надо снять деньги и через банкомат внести их на другой счет. Мужчина выполнил указания мошенника и лишился своих 380 тысяч рублей.

26-го января 48-летнему слесарю из Гатчинского района названивали мошенники. Представившись сотрудниками банка, они заявили, что на его имя злоумышленники взяли кредит, и надо продиктовать номер карты и коды, которые придут на мобильный телефон. Мужчина послушался, после чего ему велели подойти к дому № 42 на проспекте 25-го Октября и все деньги, которые пришли на карту, перевести на некий счет.

Потом позвонили снова и сказали, что мошенники оформили две кредитные карты в магазине «Связной» на его имя: карты нужно забрать, снять с них все деньги и снова положить на счет, который продиктует «сотрудник банка». Слесарь добросовестно выполнил все задания и спустя две недели понял, что его обманули. 10-го февраля он пошел в полицию. Ущерб составил 435 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.



