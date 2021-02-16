Супер-томограф для самых маленьких

Новый аппарат хорош тем, что может корректировать мелкие движения, что очень важно при проведении диагностики у малышей: ведь детям сложно лежать неподвижно во время сканирования. До настоящего момента около трех десятков исследований в месяц детям раннего возраста приходилось проводить под седацией. Теперь в части случаев этого можно будет избежать.

Ежемесячно в отделении лучевой диагностики ЛОКБУЗ ДКБ проводят около 300 исследований, в том числе — МРТ головного мозга, суставов, малого таза, брюшной полости.

Исследования позволяют выявлять онкологические заболевания, аномалии развития и такие серьезные патологии, как рассеянный склероз, ювенильный остеохондроз, гепато-спленомегалия.

Стоимость нового аппарата МРТ — 86 млн рублей.

В кабинете МРТ Детской клинической больницы работают два высококлассных врача-рентгенолога, два рентгенолаборанта и инженер.

До конца этого года еще один аппарат МРТ будет поставлен во Всеволожскую больницу, а до 2025 года новейшее оборудование будет закуплено в ЛОКБ, Тихвинскую и Гатчинскую больницы.