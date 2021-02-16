Супер-томограф для самых маленьких

Новый
аппарат хорош тем, что может корректировать мелкие движения, что очень важно
при проведении диагностики у малышей: ведь детям сложно лежать неподвижно во
время сканирования. До настоящего момента около трех десятков исследований в
месяц детям раннего возраста приходилось проводить под седацией. Теперь в части
случаев этого можно будет избежать.
Ежемесячно
в отделении лучевой диагностики ЛОКБУЗ ДКБ проводят около 300 исследований, в
том числе — МРТ головного мозга, суставов, малого таза, брюшной полости.
Исследования
позволяют выявлять онкологические заболевания, аномалии развития и такие
серьезные патологии, как рассеянный склероз, ювенильный остеохондроз,
гепато-спленомегалия.
Стоимость
нового аппарата МРТ — 86 млн рублей.
В
кабинете МРТ Детской клинической больницы работают два высококлассных
врача-рентгенолога, два рентгенолаборанта и инженер.
До
конца этого года еще один аппарат МРТ будет поставлен во Всеволожскую больницу,
а до 2025 года новейшее оборудование будет закуплено в ЛОКБ, Тихвинскую и
Гатчинскую больницы.