Супер-томограф для самых маленьких

Супер-томограф для самых маленьких

Новый аппарат МРТ, закупленный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», установлен в областной Детской клинической больнице, взамен старого, отслужившего свой строк.

Рубрики : Здравоохранение     16 Feb 2021

Новый аппарат хорош тем, что может корректировать мелкие движения, что очень важно при проведении диагностики у малышей: ведь детям сложно лежать неподвижно во время сканирования. До настоящего момента около трех десятков исследований в месяц детям раннего возраста приходилось проводить под седацией. Теперь в части случаев этого можно будет избежать.

Ежемесячно в отделении лучевой диагностики ЛОКБУЗ ДКБ проводят около 300 исследований, в том числе — МРТ головного мозга, суставов, малого таза, брюшной полости.

Исследования позволяют выявлять онкологические заболевания, аномалии развития и такие серьезные патологии, как рассеянный склероз, ювенильный остеохондроз, гепато-спленомегалия.

Стоимость нового аппарата МРТ — 86 млн рублей.

В кабинете МРТ Детской клинической больницы работают два высококлассных врача-рентгенолога, два рентгенолаборанта и инженер.

До конца этого года еще один аппарат МРТ будет поставлен во Всеволожскую больницу, а до 2025 года новейшее оборудование будет закуплено в ЛОКБ, Тихвинскую и Гатчинскую больницы.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+