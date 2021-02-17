«И честное профессии служенье…»

Наталья Ивановна посвятила Кобринской школе 26 лет добросовестного труда. Сначала преподавала историю, затем 13 лет возглавляла школу. Своим трудолюбием, творческим подходом к учебно-воспитательному процессу она внесла большой вклад в обучение и воспитание детей не только на кобринской земле, но и в Гатчинском районе, внесла неповторимые страницы в историю школы.

Талантливый руководитель, Наталья Ивановна сумела объединить весь коллектив на выполнение поставленных перед современной школой задач. Несмотря на большую занятость, оставалась мудрым наставником, добрым советчиком молодым коллегам, охотно делилась секретами успеха в профессии учителя.

Любая задумка Натальи Ивановны носила позитивное творческое начало, находила доброжелательный отклик у коллег и достойное воплощение. Как настоящая хозяйка, она знала обо всём, что происходит в школе. Ей до всего было дело. Нередко в этих делах она принимала самое активное участие. Можно было увидеть её с кистью в руках при побелке деревьев, с лопатой и граблями на пришкольной территории. Личным примером она вдохновляла всех, кто был рядом, делила с ними успехи и радости.

Гордость школы – музей русского быта, которому больше 20 лет. Это её любимое детище. Сколько дорожек проторено ею в избы близлежащих деревень! И всё это для того, чтобы добыть старинную утварь, незатейливые предметы крестьянского быта, которые обретали новую жизнь, став музейным экспонатом. Здесь любят бывать ученики, родители и многочисленные гости. Юные экскурсоводы, подготовленные Натальей Ивановной, проводили тематические экскурсии.

В канун 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялось торжественное открытие музея боевой славы. В этом тоже заслуга Натальи Ивановны, а также В.П. Корнышева, первого хранителя музея, который оформил экспозиции. С 2015 года школа участвует в международной акции «Бессмертный полк». Портреты ветеранов войны хранятся в музее. Ребята видят своих предков и гордятся ими. Продолжается работа по патриотическому воспитанию молодого поколения. Идут уроки мужества, юные экскурсоводы ведут экскурсии.

По инициативе Натальи Ивановны к 80-летию Кобринской школы оформлена экспозиция «Это наша с тобой биография», рассказывающая об истории школы, её руководителях и замечательных выпускниках. Появилось своё печатное издание - газета «Умники почемучки» к 90-летию школы, где освещается жизнь школы, а в роли «корреспондентов» - ученики, учителя, родители.

Наталья Ивановна снискала уважение не только своих коллег, но и учеников, родителей, общественности, жителей посёлка, в жизни которого она принимает самое активное участие.

Юбилеи приходят к тем, кто любит жизнь во всём её многообразии. 3 февраля Наталья Ивановна достойно встретила свой 60-летний юбилей. Впереди ещё много дорог, планов и задач, свершений и побед, а главное, много новых учеников, к которым она спешит каждое утро. В настоящее время Наталья Ивановна успешно трудится в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского, продолжая «сеять разумное, доброе, вечное».

Её труд отмечен многочисленными наградами: почётными грамотами, благодарностями со стороны местной, районной администраций, Комитетов образования Гатчинского района, Ленинградской области, Законодательного собрания региона. Наталья Ивановна отмечена знаком «Почётный работник общего образования РФ».





Дорогая Наталья Ивановна!

Поздравляем Вас с юбилеем! Крепкого здоровья Вам, душевной красоты, добра, радости, успехов!

Коллеги, друзья, ветераны образования