Почта России: в прошлом – голуби, в будущем - квадрокоптеры

В глубокой стадии модернизации

Директор макрорегиона Северо-Запад «Почта России» Дмитрий Серебренников рассказал, что с того момента, как Почта России стала акционерным обществом – 1 октября 2019 года, произошла кардинальная перестройка всех процессов, пересмотр рынка почтовых услуг и финансовых сервисов. Одно из первых глобальных изменений состоит в том, что, потеряв статус монополиста и доминирующего оператора на рынке, почта стала играть по рыночным правилам, превратившись в абсолютно конкурентного игрока.

Еще одно достижение почтового ведомства: обновление основных фондов и процессов. В 2020 году, невзирая на пандемию, почтовики Северо-Запада сумели не только сохранить производственные мощности, но и зайти в глубокую стадию модернизации. Обновлено 30% автопарка компании – это почти 1600 автомобилей, и до конца года планируется обновить 80% почтовых машин. В логистическом центре в Петербурге введена в эксплуатацию большая сортировочная автоматизированная машина – одна из самых современных машин в России.

Первый раз в истории 270 отделений почты на Северо-Западе стали работать по воскресным дням, и эта услуга очень востребована. Кроме того, появилась предварительная запись в почтовое отделение, что особенно актуально в период пандемии.

Гатчинскую почту ждёт реновация

Останавливаться на достигнутом почта не планирует: в развитие отделений почтовой связи Северо-Запада инвестировано 140 миллионов рублей. Запланировано открыть 12 новых почтовых отделений в крупных районах Петербурга на периферии, а также провести ремонт в 40 существующих почтовых отделениях региона, включая гатчинские.

О том, что Гатчина обязательно попадет в число районов, где планируется реновация отделений почты, Дмитрий Серебренников заявил, отвечая на вопрос «Гатчинской правды». Сейчас ведется согласование бюджетов. Реновации в Гатчине обсуждаются с правительством Ленинградской области.

Участники пресс-конференции рассказали о том, что спектр почтовых услуг расширяется. В 2020 году на почте активно начали продавать полисы ОСАГО, это было востребовано во время пандемии. В 10 раз увеличены объемы курьерской доставки «до дверей квартиры», и они продолжат расти. География доставки увеличена, сроки сокращены на три дня. На 6-8 часов удалось уменьшить срок доставки и обработки почтовых отправлений за счет дополнительной автоматизации сортировочного центра. Ручную обработку сократили на 30%. Порядка 90% писем проходят автоматизированную обработку на новом сортировщике.

Кроме того, почтовым служащим подняли зарплату. В среднем, жалованье выросло на 22% – это коснулось всего макрорегиона. Кадровый состав почты омолаживается: 30% сотрудников – в возрасте до 34 лет. Появилась даже своя социальная сеть – «Марка». Во время первой ковидной волны центры занятости подбирали для почты временных сотрудников – треть осталась работать постоянно.

Станьте дроном почты моей…

Журналисты поинтересовались размером заработка современного почтальона и тем, как защищают почтовых служащих от ковида. Выяснилось, что оклад почтальона в Петербурге – в районе 20 тысяч рублей плюс премиальные. С 11 февраля началась вакцинация сотрудников почты Северо-Запада в поликлиниках. Желающих много – больше 500 человек подали заявки.

На вопрос о загруженных отделениях, где постоянно скапливаются очереди, участники пресс-конференции ответили, что нагрузка на отделения ежедневно анализируется. Есть в Петербурге и области ряд отделений – «красные» по очередям. Тут работа ведется в трех направлениях: расширение графиков, увеличение количества операционных окон внутри существующих отделений и открытие новых отделений почты.

«Как доставляют почту в отдаленные районы Севера?» – поинтересовались журналисты. Оказалось, что почта активно пользуется вертолетами, снегоходами, плавсредствами, лошадьми и изредка – уже в качестве экзотики – оленями. Во все северные регионы – 100% авиадоставка.

…А квадрокоптеры для доставки почты – это никакое не далекое будущее. Такой эксперимент был. Но тут вопрос в температурных и, прежде всего, в инфраструктурных ограничениях: дронам разрешено летать не везде. Однако Почта России в Северо-Западном регионе активно участвует в этих проектах, и, возможно, скоро на службе у почтового ведомства появятся современные потомки почтовых голубей – квадрокоптеры. В отдельных случаях…



