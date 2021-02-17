Почта России: в прошлом – голуби, в будущем - квадрокоптеры

В глубокой стадии
модернизации
Директор макрорегиона
Северо-Запад «Почта России» Дмитрий Серебренников рассказал, что с того
момента, как Почта России стала акционерным обществом – 1 октября 2019 года,
произошла кардинальная перестройка всех процессов, пересмотр рынка почтовых
услуг и финансовых сервисов. Одно из первых глобальных изменений состоит в том,
что, потеряв статус монополиста и доминирующего оператора на рынке, почта стала
играть по рыночным правилам, превратившись в абсолютно конкурентного игрока.
Еще одно достижение
почтового ведомства: обновление основных фондов и процессов. В 2020 году,
невзирая на пандемию, почтовики Северо-Запада сумели не только сохранить
производственные мощности, но и зайти в глубокую стадию модернизации. Обновлено
30% автопарка компании – это почти 1600 автомобилей, и до конца года
планируется обновить 80% почтовых машин. В логистическом центре в Петербурге
введена в эксплуатацию большая сортировочная автоматизированная машина – одна
из самых современных машин в России.
Первый раз в истории 270
отделений почты на Северо-Западе стали работать по воскресным дням, и эта
услуга очень востребована. Кроме того, появилась предварительная запись в
почтовое отделение, что особенно актуально в период пандемии.
Гатчинскую почту ждёт
реновация
Останавливаться на
достигнутом почта не планирует: в развитие отделений почтовой связи
Северо-Запада инвестировано 140 миллионов рублей. Запланировано открыть 12
новых почтовых отделений в крупных районах Петербурга на периферии, а также
провести ремонт в 40 существующих почтовых отделениях региона, включая
гатчинские.
О том, что Гатчина
обязательно попадет в число районов, где планируется реновация отделений почты,
Дмитрий Серебренников заявил, отвечая на вопрос «Гатчинской правды». Сейчас
ведется согласование бюджетов. Реновации в Гатчине обсуждаются с правительством
Ленинградской области.
Участники
пресс-конференции рассказали о том, что спектр почтовых услуг расширяется. В
2020 году на почте активно начали продавать полисы ОСАГО, это было востребовано
во время пандемии. В 10 раз увеличены объемы курьерской доставки «до дверей
квартиры», и они продолжат расти. География доставки увеличена, сроки сокращены
на три дня. На 6-8 часов удалось уменьшить срок доставки и обработки почтовых
отправлений за счет дополнительной автоматизации сортировочного центра. Ручную
обработку сократили на 30%. Порядка 90% писем проходят автоматизированную
обработку на новом сортировщике.
Кроме того, почтовым
служащим подняли зарплату. В среднем, жалованье выросло на 22% – это коснулось
всего макрорегиона. Кадровый состав почты омолаживается: 30% сотрудников – в
возрасте до 34 лет. Появилась даже своя социальная сеть – «Марка». Во время
первой ковидной волны центры занятости подбирали для почты временных
сотрудников – треть осталась работать постоянно.
Станьте дроном почты
моей…
Журналисты
поинтересовались размером заработка современного почтальона и тем, как защищают
почтовых служащих от ковида. Выяснилось, что оклад почтальона в Петербурге – в
районе 20 тысяч рублей плюс премиальные. С 11 февраля началась вакцинация
сотрудников почты Северо-Запада в поликлиниках. Желающих много – больше 500
человек подали заявки.
На вопрос о загруженных
отделениях, где постоянно скапливаются очереди, участники пресс-конференции
ответили, что нагрузка на отделения ежедневно анализируется. Есть в Петербурге
и области ряд отделений – «красные» по очередям. Тут работа ведется в трех
направлениях: расширение графиков, увеличение количества операционных окон
внутри существующих отделений и открытие новых отделений почты.
«Как доставляют почту в
отдаленные районы Севера?» – поинтересовались журналисты. Оказалось, что почта
активно пользуется вертолетами, снегоходами, плавсредствами, лошадьми и изредка
– уже в качестве экзотики – оленями. Во все северные регионы – 100%
авиадоставка.
…А квадрокоптеры для
доставки почты – это никакое не далекое будущее. Такой эксперимент был. Но тут
вопрос в температурных и, прежде всего, в инфраструктурных ограничениях: дронам
разрешено летать не везде. Однако Почта России в Северо-Западном регионе
активно участвует в этих проектах, и, возможно, скоро на службе у почтового
ведомства появятся современные потомки почтовых голубей – квадрокоптеры. В
отдельных случаях…