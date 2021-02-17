Труп с перерезанным горлом

Труп с перерезанным горлом

58-летний мужчина был найден мертвым в собственной квартире в Пудомягах – с ножевым ранением горла. Убийца задержан по горячим следам.

Рубрики : Криминал     17 Feb 2021

12-го февраля в дежурную часть Гатчинской полиции поступило сообщение от молодого человека: в Пудомягах в соседней квартире он обнаружил труп хозяина – 58-летнего Сергея С., с перерезанным горлом.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в деревне Антелево в доме на Молодежной улице по подозрению в совершении данного преступления был задержан 30-летний Константин Т, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

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