Труп с перерезанным горлом

12-го февраля в дежурную часть Гатчинской полиции поступило сообщение от молодого человека: в Пудомягах в соседней квартире он обнаружил труп хозяина – 58-летнего Сергея С., с перерезанным горлом.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в деревне Антелево в доме на Молодежной улице по подозрению в совершении данного преступления был задержан 30-летний Константин Т, ранее судимый. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.