Труп с перерезанным горлом

12-го февраля в дежурную
часть Гатчинской полиции поступило сообщение от молодого человека: в Пудомягах
в соседней квартире он обнаружил труп хозяина – 58-летнего Сергея С., с
перерезанным горлом.
На место происшествия
прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
в деревне Антелево в доме на Молодежной улице по подозрению в совершении данного
преступления был задержан 30-летний Константин Т, ранее судимый. Возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.