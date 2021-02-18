Поднять целину, построить БАМ, участвовать в переписи: что успевают студенты?

Первые студенческие
отряды появились в нашей стране в 1959 году с поездки трехсот добровольцев МГУ
на освоение целины в Казахстан. В этом же году прошла первая послевоенная
перепись населения СССР. Событие вызвало в стране не меньший ажиотаж, среди
переписчиков-добровольцев — масса студентов. В дальнейшем участие молодежи в
перерывах между учебой в масштабных стройках и всесоюзных переписях стало
традиционным.
После распада СССР
движение студенческих отрядов временно угасло. Однако в переписи 2002 года
по-прежнему участвовало немало студентов.
Одним из них был Павел Смелов, сегодня — заместитель руководителя
Росстата.
«Помимо возможности
подработать перепись давала колоссальный опыт общения, позволяла развить
ответственность и управленческие качества. Мало кто отвечал на вопросы
односложно, особенно если дверь открывали пенсионеры: они долго рассказывали о
своей жизни, судьбе, семье, — вспоминает он. — Работа переписчиком определила
путь в профессию. Уверен, участие в переписи будет полезно всем студентам, вне
зависимости от того, кем они станут в будущем. А для будущих студентов это
обязательная часть образовательного процесса».
На последней
Всероссийской переписи 2010 года студенты российских вузов составляли 27%
переписного персонала. На переписи в Ярославле их было 40%, в Калининграде —
43%, в Омске — 48%, в Санкт-Петербурге —
55%, в Москве и Новосибирске — более 80%.
По договоренности с
Росстатом Минобрнауки России рекомендовало вузам включать участие в переписи в
программы производственной или ознакомительной практики. Прежде всего, это
касалось студентов по специальностям психология, экономика, менеджмент,
социология и т.п. — многие гуманитарные факультеты и вузы меняли учебные планы
согласно рекомендациям и одобренной Министерством образования и науки программе
практики.
«Возможность не прерывать
учебу и получить зачет по практике — хороший стимул для студентов участвовать в
переписи. Мы видим это по вузам, которые совмещали перепись и практику для
учащихся в прошлый раз. Сейчас мы вновь договорились с профильным министерством
и вузами о такой возможности. В целом планируем привлечь на перепись 2021 года
около 90 тыс. студентов — порядка 30 процентов от общего числа переписного
персонала», — рассказывает Павел Смелов.
К переписи подключится и
тысяча бойцов движения российских студенческих отрядов, возрожденного в 2000-е
годы, о чем сообщили в МООО "РСО". Движение, к слову, вновь активно
участвует в масштабных проектах страны.
Мотивация участвовать в
таких событиях, как перепись населения, у современных студентов разная. Для
одних — это способ заработать или подработать, для других — возможность приобрести
опыт коммуникаций с совершенно разными во всех отношениях людьми, увидеть
реальную жизнь и научиться адаптироваться в различных ситуациях.
Важно, что все
переписчики проходят обучение, которое входит в оплачиваемый период работы.
Учатся общаться и правильно задавать вопросы, вместе с инструкторами
отрабатывают поведение в разных ситуациях, если, например, в квартире свадьба
или похороны, или кроме ребенка никого нет. Также учатся заполнению переписных
документов, в том числе в электронном виде.
Но для многих студентов
перепись — еще и приобщение к грандиозному общегосударственному мероприятию,
реальный вклад в создание истории страны и ее будущего. Осознание этого — также
важное качество для переписчика.