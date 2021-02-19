19 февраля - день защиты морских млекопитающих

Прототипами серебряных нерпят выступили реальные -
Шлиссик и Крошик, которые были спасены на берегах Ладожского озера, не захотели
уплывать от людей, живут в Фонде и уже стали своеобразными символами Петербурга
и области.
«Шлиссик
и Крошик не раз становились героями публикаций и сюжетов в федеральных и
местных СМИ. Но никогда раньше наши подопечные не «работали» моделями для
ювелиров при создании украшений. Мы очень рады, что благодаря сети
«585*ЗОЛОТОЙ» у нашей организации появится еще больше друзей», - рассказывают Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, зоологи, основатели «Фонда
друзей балтийской нерпы».
Главная цель фонда – сохранить популяцию редких
морских млекопитающих Балтийского региона. В приоритете – спасение популяции
балтийской кольчатой нерпы Финского залива. Но специалисты фонда также работают
и с другими редкими видами млекопитающих Северо-Западного региона – ладожскими
кольчатыми нерпами и балтийскими серыми тюленями.
Несмотря на то, что балтийские нерпы занесены в
Красную Книгу России, за несколько десятилетий их популяция в российских водах
сократилась с 4000 до всего лишь 100 особей. Изменение среды обитания нерп и
тюленей из-за климатических аномалий, активное освоение Финского залива и
Балтики, строительство крупных портов и жилья на берегах, прокладка
газопроводов по дну и активное судоходство – все это стремительно сокращает
популяцию балтийских нерп.
Без помощи человека балтийским нерпам в Финском
заливе выжить трудно, а в неволе эти животные в силу разных особенностей живут
очень недолго. Если человеческая деятельность стала причиной снижения
численности этих обитателей Балтики, то сам человек и должен им помочь.
Собранные средства от продаж ювелирных нерп пойдут на реабилитацию погибающих
детенышей этих морских животных, научные исследования популяции, сохранение
среды обитания и адаптацию спасенных нерп к жизни в естественных условиях.