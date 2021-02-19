19 февраля - день защиты морских млекопитающих

Прототипами серебряных нерпят выступили реальные - Шлиссик и Крошик, которые были спасены на берегах Ладожского озера, не захотели уплывать от людей, живут в Фонде и уже стали своеобразными символами Петербурга и области.

«Шлиссик и Крошик не раз становились героями публикаций и сюжетов в федеральных и местных СМИ. Но никогда раньше наши подопечные не «работали» моделями для ювелиров при создании украшений. Мы очень рады, что благодаря сети «585*ЗОЛОТОЙ» у нашей организации появится еще больше друзей», - рассказывают Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, зоологи, основатели «Фонда друзей балтийской нерпы».

Главная цель фонда – сохранить популяцию редких морских млекопитающих Балтийского региона. В приоритете – спасение популяции балтийской кольчатой нерпы Финского залива. Но специалисты фонда также работают и с другими редкими видами млекопитающих Северо-Западного региона – ладожскими кольчатыми нерпами и балтийскими серыми тюленями.

Несмотря на то, что балтийские нерпы занесены в Красную Книгу России, за несколько десятилетий их популяция в российских водах сократилась с 4000 до всего лишь 100 особей. Изменение среды обитания нерп и тюленей из-за климатических аномалий, активное освоение Финского залива и Балтики, строительство крупных портов и жилья на берегах, прокладка газопроводов по дну и активное судоходство – все это стремительно сокращает популяцию балтийских нерп.

Без помощи человека балтийским нерпам в Финском заливе выжить трудно, а в неволе эти животные в силу разных особенностей живут очень недолго. Если человеческая деятельность стала причиной снижения численности этих обитателей Балтики, то сам человек и должен им помочь. Собранные средства от продаж ювелирных нерп пойдут на реабилитацию погибающих детенышей этих морских животных, научные исследования популяции, сохранение среды обитания и адаптацию спасенных нерп к жизни в естественных условиях.