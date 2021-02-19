Юные защитники Отечества

Эмоции переполнили физкультурный зал и разлетелись по всему городу! Сегодня в детском саду № 18 - Праздник спорта! Мальчики, участники соревнований «А, ну-ка, мальчики!», посвящённых Дню Защитника Отечества, не только почувствовали себя будущими защитниками Родины, но и примерили на себя все рода войск в нашей армии.
Моряки, лётчики, саперы, танкисты, кавалеристы,
связисты - каждая эстафета давала почувствовать себя причастным к большому
мужскому празднику, окунуться в мир спорта и здоровья, командного духа и
ответственности за себя и своих друзей.
Хочется пожелать нашим любимым мужчинам, большим и
маленьким, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.