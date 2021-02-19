Юные защитники Отечества

Юные защитники Отечества

Когда на твоей груди заслуженная медаль, а в груди - буря чувств и эмоций, жизнь расцвечивается совсем другими, яркими красками!

Рубрики : Общество     19 Feb 2021

Эмоции переполнили физкультурный зал и разлетелись по всему городу! Сегодня в детском саду № 18 - Праздник спорта! Мальчики, участники соревнований «А, ну-ка, мальчики!», посвящённых Дню Защитника Отечества, не только почувствовали себя будущими защитниками Родины, но и примерили на себя все рода войск в нашей армии.

Моряки, лётчики, саперы, танкисты, кавалеристы, связисты - каждая эстафета давала почувствовать себя причастным к большому мужскому празднику, окунуться в мир спорта и здоровья, командного духа и ответственности за себя и своих друзей.

Хочется пожелать нашим любимым мужчинам, большим и маленьким, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

 


Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+