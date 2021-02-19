Очень дорогое внимание

Подарки на 8 марта обходятся в два раза дороже, чем
на 23 февраля. На сюрприз для мужчины в среднем тратится 1-2 тысячи рублей, для
женщины - 2-4 тысячи рублей. В среднем мужчина за два праздника приобретает
шесть подарков на 11 тысяч рублей, тогда как женщина семь подарков на 10 тысяч
рублей. Траты на подарки к весенним праздникам в этом году сократили 22%
россиян, а каждый четвертый - увеличил, показало исследование
"Делойт".
Самым желанный подарок для всех - деньги, но дарить
их собираются лишь каждый четвертый. "Деньги являются универсальным
подарком, когда точно не получишь что-то ненужное. Мало, кто знает, что дарить.
Одариваемый может купить себе что-то, что не решился бы попросить
напрямую", - поясняет Екатерина Трофимова, партнер компании "Делойт,
СНГ". Не всегда купюры из конверта становятся реальным подарком, часто они
уходят на ежедневные траты и бытовые нужды.
Мужчины, помимо банкнот, также хотят получить в
подарок бытовую технику и электронику, смартфоны, mp3-плееры и планшеты. Хотят
одно, а получат другое - косметику и парфюмерию (их собираются подарить 32%
опрошенных), а также алкоголь (28%). Самым нежеланным подарком стало обучение.
Его хотели бы получить только 4% мужчин. Также не порадуют видеоигры, цифровые
подарки и спортивные абонементы.
Самым желанным подарком для женщин, после конверта с
деньгами, стала косметика, ее с удовольствием примут 50% дам. Деньги, как и
цветы, станут лучшим презентом для 47% женщин.
Мужчины собираются преподнести цветы (61%),
косметику (51%) и конфеты (48%). Деньги на пятом месте по популярности - их
подарят всего 22% мужчин.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/02/18/rossiiane-rasskazali-chto-hoteli-by-poluchit-na-23-fevralia-i-8-marta.html
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