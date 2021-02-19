#ЗащитимПамятьГероев47: ленинградские волонтеры присоединились к акции

#ЗащитимПамятьГероев47: ленинградские волонтеры присоединились к акции

23 февраля, в День защитника Отечества, в Ленинградской области пройдет всероссийская акция «Защитим память героев» ─ волонтёры Победы возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям в честь героев Великой Отечественной войны.

Рубрики : Общество     19 Feb 2021

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо найти памятное место, которое находится рядом с вашим домом, на специальной карте на портале япомню.рф, сделать фото с возложения и выставить на своей странице в социальной сети с хэштегом #ЗащитимПамятьГероев47.

Акция направлена на сохранение памяти о тех, кто не вернулся из боев Великой Отечественной войны.

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