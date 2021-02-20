О мужестве и героизме защитников Отечества – в материалах Президентской библиотеки

На следующий день, 23 февраля, состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную армию. Ровно через год, 23 февраля 1919 года, газета «Правда» поместила передовицу о праздновании дня рождения Красной армии. С документами той эпохи знакомит коллекция «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)» на портале Президентской библиотеки.

Но общее историческое значение Дня защитника Отечества гораздо масштабнее. Испокон веков народ поднимался на защиту Русской земли – от мала до велика, от ополченцев и рядовых солдат до полководцев.

В Президентской библиотеке сформированы и продолжают пополняться многочисленные коллекции, посвящённые известным российским военачальникам – полководцу Александру Невскому (1221–1263), вождям народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, генералиссимусу А. В. Суворову (1730–1800), генерал-адьютанту М. Д. Скобелеву (1843–1882), а также крупнейшим сражениям и войнам: Куликовской битве, Отечественной войне 1812 года, Русско-японской войне 1904–1905 годов, Советско-японской войне 1945 года, обороне и блокаде Ленинграда. О Великой Отечественной войне 1941–1945 годов рассказывает обширная коллекция Память о Великой Победе.

Российских военачальников всех времён объединяют беззаветная любовь к родной земле, мужество и военный талант. Например, вот что рассказывает об Александре Невском священник Николай Воскресенский в кратком жизнеописании «Святый благоверный великий князь Александр Невский» (1898): «Вдохновенный вождь, он умел вдохновлять народ и войско. …Решительный и неустрашимый дух его как бы непосредственно передавался его дружине».

О Дмитрии Пожарском академик Павел Львов в книге «Пожарский и Минин, спасители отечества» (1810) пишет так: «…Когда начиналась битва, тогда примером своим побуждал он каждаго и всех к подражанию. <…> Князь Пожарский был витязь мужественный и полководец искусный, победитель милосердый, начальник мудрый…».

«Русским витязем» называл Александра Суворова публицист Матвей Песковский в очерке «А. В. Суворов, его жизнь и военная деятельность» (1899), подчёркивая, что прославленный полководец «сам был первым и совершеннейшим солдатом, как живой пример и образец для всего войска».

В издании «Михаил Дмитриевич Скобелев, его жизнь и служба родине» (1882), посвящённом военачальнику, который вошел в историю как «белый генерал», приводятся слова преосвященного Амвросия: «Любовь к Отечеству была… …источником и той беззаветной храбрости и бестрепетного мужества пред лицом смерти, которые сделали его в памяти народа героем легендарным».

Российское государство за свою историю пережило немало войн, и всегда на защиту родной земли вставали бесстрашные воины.

В годы Великой Отечественной войны защитниками нашего Отечества стали все – командующие, рядовые, партизаны, подпольщики, труженики тыла... Мужчины, женщины, дети. «Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов», – отмечает Президент Российской Федерации Владимир Путин в статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», размещённой на портале Президентской библиотеки.