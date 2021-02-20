О мужестве и героизме защитников Отечества – в материалах Президентской библиотеки

На следующий день, 23 февраля,
состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на
которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества. Этот день
ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную армию. Ровно через год, 23 февраля 1919 года, газета «Правда» поместила передовицу о праздновании дня рождения Красной армии. С документами той эпохи знакомит коллекция «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)» на портале
Президентской библиотеки.
Но общее историческое значение Дня
защитника Отечества гораздо масштабнее. Испокон веков народ поднимался на
защиту Русской земли – от мала до велика, от ополченцев и рядовых солдат до
полководцев.
В
Президентской библиотеке сформированы и продолжают пополняться многочисленные
коллекции, посвящённые известным российским военачальникам – полководцу Александру Невскому (1221–1263),
вождям народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому, генералиссимусу А. В. Суворову
(1730–1800), генерал-адьютанту М. Д. Скобелеву
(1843–1882), а также крупнейшим сражениям и войнам: Куликовской битве,
Отечественной
войне 1812 года, Русско-японской войне
1904–1905 годов, Советско-японской войне
1945 года, обороне и блокаде
Ленинграда. О Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
рассказывает обширная коллекция Память о Великой Победе.
Российских военачальников всех времён
объединяют беззаветная любовь к родной земле, мужество и военный талант. Например,
вот что рассказывает об Александре Невском священник Николай Воскресенский в
кратком жизнеописании «Святый благоверный великий князь
Александр Невский»
(1898):
«Вдохновенный вождь, он умел вдохновлять народ и войско. …Решительный и
неустрашимый дух его как бы непосредственно передавался его дружине».
О
Дмитрии Пожарском академик Павел Львов в книге «Пожарский
и Минин, спасители отечества» (1810) пишет так: «…Когда начиналась битва, тогда
примером своим побуждал он каждаго и всех к подражанию. <…> Князь
Пожарский был витязь мужественный и полководец искусный, победитель милосердый,
начальник мудрый…».
«Русским витязем» называл Александра
Суворова публицист Матвей Песковский в очерке «А.
В. Суворов, его жизнь и военная деятельность» (1899), подчёркивая, что прославленный полководец
«сам был первым и совершеннейшим солдатом, как живой
пример и образец для всего войска».
В
издании «Михаил Дмитриевич Скобелев, его жизнь и служба
родине» (1882), посвящённом военачальнику,
который вошел в историю как «белый генерал», приводятся слова преосвященного
Амвросия: «Любовь к Отечеству была… …источником и той беззаветной храбрости и
бестрепетного мужества пред лицом смерти, которые сделали его в памяти народа
героем легендарным».
Российское государство за свою историю
пережило немало войн, и всегда на защиту родной земли вставали бесстрашные воины.
В
годы Великой Отечественной войны защитниками
нашего Отечества стали все – командующие, рядовые, партизаны, подпольщики,
труженики тыла... Мужчины, женщины, дети. «Откуда взялась их поистине железная
сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом,
детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное,
личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа и
стало одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против
нацистов», – отмечает Президент Российской Федерации Владимир Путин в статье «75 лет Великой Победы:
общая ответственность перед историей и будущим»,
размещённой на портале Президентской библиотеки.