Живёт такой парень…

Поисковики обустраивают воинские братские захоронения, заботятся о ветеранах, участвуют в полевых экспедициях, кропотливо трудятся в архивах, по крупицам восстанавливают фронтовые судьбы, возвращают утерянные страницы семейных историй, формируют бесценные базы данных об участниках Великой Отечественной войны.

Поиск – это особый образ жизни, и те, кто однажды почувствовал вкус этой жизни, уже с ним не расстается. Мальчишки уходят в армию и поступают в вузы, но обязательно возвращаются, приезжают на «Вахты памяти», повзрослев, сами начинают учить молодых. Ведь поисковая работа укрепляет здоровье поисковиков, закаляет их волю и характер, формирует нравственные ценности, а главное – учит любить свою Родину и готовит к ее защите, как делали те, чьи останки они находят и с великим почитанием, уважением вновь предают земле.

Вот она и есть золотая молодежь - парни и девчата, уходящие в полевые экспедиции, где гремели бои 1941-1945г. Пока они есть, Россия еще долго будет держаться.

Вахта – совсем не для неженок дело,

Когда комарами искусано тело,

Когда грязь бывает по пояс порою,

Когда стынут руки от схватки с землею,

Когда от усталости мокрые спины,

А ноги болят от сапожной резины.

Более 20 поисковых отрядов побывало на «Вахте памяти» в лесах Вырицкого поселения за 20 лет. Из разных регионов России едут к нам ребята и девчата. Они не получают зарплат, их профессии не учат в институтах, а дело их - трудное и подчас опасное. Но они все равно едут: и стар, и млад, независимо от рода занятий, материального статуса. Берут в руки щупы и лопаты, вооружаются картами и архивными документами и отправляются туда, где глубоко под землей, на дне воронок лежат сотни, тысячи солдат. Безымянных, но не забытых.

Хочу рассказать о нашем вырицком парне, который уже восемь лет своей жизни посвятил себя поисковому движению - Евгении Алексееве.

Что заставило Евгения заняться поисковой работой и большую часть своего свободного времени посвящать поиску? Видимо, мотивом этого увлечения стало его личное отношение к судьбам своих родственников. Прадедушка Евгения, Валентин Васильевич Нестеров, 1911 года рождения, воевал в финской и Великой Отечественной войнах. Был водителем, дошел до Кенигсберга. Вернулся домой с многочисленными ранениями. А вот лейтенанту Александру Сергеевичу Кузнецову, брату прабабушки Евгения, не повезло вернуться живым домой. Командир роты 219 стрелкового полка 111 стрелковой дивизии, он погиб в 22 года. Семья в 1944 году получила извещение - пропал без вести в Латвии.

Евгений - командир поискового отряда, пользуется большим уважением и заслуженным авторитетом. Получив высшее военное образование, он обладает обширными знаниями о технике вооружения времен Великой Отечественной войны. Постоянно совершенствует свои знания.

В течение восьми лет Евгений постоянно принимает участие в межрегиональных «Вахтах памяти» по поиску и увековечиванию погибших при защите Отечества под Вырицей Гатчинского района. За время поисковой деятельности Евгением было найдено более 100 бойцов и офицеров РККА, 20-ти из них удалось вернуть имена. Обладает невероятным «чутьем» в обнаружении места нахождения останков бойцов, тем самым вызывает уважение среди ребят даже из других отрядов. Они зачастую приглашают его к себе в «разведку».

За время прохождения «Вахты памяти» 2019 года Евгением было найдено 17 бойцов РККА. Среди них был старший политрук 486 сп 177сд Виктор Васильевич Иванов, награжденный орденом боевого Красного Знамени за подвиги, которые он совершил на Лужском рубеже в июле-августе 1941 года, и который погиб в начале сентября 1941 года под Вырицей. Родственники его были найдены.

Слова благодарности были сказаны Евгению дочкой Виктора Васильевича Иванова - Бэлой Викторовной, которой исполнилcя 91 (!) год на момент захоронения ее отца на мемориале «Журавль» в деревне Мины Вырицкого поселения. Да как же не благодарить-то Евгения! 80 лет дочь не знала ни места гибели своего отца, ни где он похоронен. Внук искал деда, но судьба поиска была безрезультатна. А пройди Евгений мимо места гибели Виктора Васильевича, не остановись, не обследуй щупом едва заметную выемку в грунте, может, и на этот раз семья Виктора Васильевича Иванова осталась бы в неведении.

Евгений Алексеев вносит посильный вклад в развитие и деятельность народного музея

«41-й стрелковый» в деревне Мины Вырицкого поселения. Принимает самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых музеем на братском захоронении «Журавль». По всем экспонатам, поступающим в данный музей, Евгений обязательно делает свое заключение, т.к. обширные знания технического вооружения времен войны дают ему возможность углубленно изучить тот или иной экспонат. Обладая большим багажом исторических знаний по реальным событиям на Лужском участке Ленинградского фронта в конце лета 1941года, он помогает правильно оформлять различные музейные экспозиции.

Во время поисковой работы Евгений встретил замечательную девушку Алену. Считается, что

война сугубо мужское дело. Но многие неравнодушные женщины в нашей стране активно участвуют в восстановлении памяти о погибших бойцах.

Красивая, хрупкая, глубоко увлеченная поиском, правда, в составе другого поискового отряда, Алена Колегова также занималась поисковой работой в разных регионах России.

Их жизнь походная соединила вместе!

Палатки, медальоны, суета….

Они не могут пожалеть об этом

И вдруг сказать, что эта жизнь не та.

Ведь в Поиске они нашли друг друга

И пережили много трудных дней.

Идти по жизни вместе – так решили,

Любовью дорожа своей!

И вскоре рождается новая молодая семья Алексеевых. А сейчас у них подрастает чудесный ребенок - дочь, которую назвали тоже Женей. В отряде ребята шутят: «Женя - имя для нас счастливое, пусть подрастает новое поколение поисковиков».

А мы обязательно будем верить в то, что пока есть в России такие замечательные парни и девушки, все наши деды и прадеды, до сих ведущие свой последний бой на полях сражений, - вернутся с фронта домой.

Светлана Корешкова,

директор народного музея «41-й стрелковый» в д. Мины Вырицкого поселения