Юные ленинградцы расскажут о бережном отношении к природе родного края

Юные ленинградцы расскажут о бережном отношении к природе родного края

Дан старт конкурсу детского рисунка «Мир воды глазами детей Ленинградской области», посвященный Году чистой воды.

Рубрики : Экология     24 Feb 2021

Решение о проведении конкурса было принято на 73 заседании Законодательного собрания региона, которое и является его организатором, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области.

Испытать свои творческие способности могут ребята от 5 до 18 лет, работы принимаются до 22 марта 2021 года. Основными критериями отбора победителей конкурса являются соответствие материала теме и целям конкурса, а также оригинальность работ. Для победителей устанавливается три призовых места в каждой возрастной категории (5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет).

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно будет ознакомиться на сайте Законодательного собрания в разделе «Конкурсы».

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