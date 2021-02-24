Юные ленинградцы расскажут о бережном отношении к природе родного края

Решение о проведении
конкурса было принято на 73 заседании Законодательного собрания региона,
которое и является его организатором, сообщает пресс-служба Законодательного
собрания Ленинградской области.
Испытать свои творческие
способности могут ребята от 5 до 18 лет, работы принимаются до 22 марта 2021
года. Основными критериями отбора победителей конкурса являются соответствие
материала теме и целям конкурса, а также оригинальность работ. Для победителей
устанавливается три призовых места в каждой возрастной категории (5-6 лет, 7-8
лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет).
Подробнее с условиями
участия в конкурсе можно будет ознакомиться на сайте Законодательного собрания
в разделе «Конкурсы».