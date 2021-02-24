Как люди спасают исторические дома

Миссия – сохранить дух исторического города

С недавних пор жители городов, заботящиеся о сохранении архитектурного наследия, стали активно принимать участие в фестивале сохранений исторической среды «Том Сойер Фест». Фестиваль придумали в 2015 году в Самаре. Идея заключалась в том, чтобы силами волонтеров восстановить несколько деревянных домов, не имеющих статуса объектов культурного наследия. С того времени география фестиваля расширилась, было отремонтировано несколько десятков домов в разных городах страны. В Гатчинском районе волонтеры восстанавливают усадебный дом в Прибытково.

Организации и отдельные активисты не только сами вовлекаются в процесс, но и пытаются популяризировать тему восстановления деревянных домов в целом. Делают это и через соцсети: выкладывают фото каждого этапа ремонта, с радостью делятся опытом и своими победами.

Силами неравнодушных людей в Челябинске восстановили деревянный дом начала XX века. Он примечателен тем, что стоит в уникальном, чудом сохранившемся историческом квартале в центре города. Здание не является памятником и не охраняется государством, но вместе с другими подобными домами оно составляет историческую среду, которая является душой города.

Как я дом восстанавливал – опыт пенсионера

В городе Гатчине утеряно очень многое, но еще остались исторические здания, которые пока можно сохранить.

В старый новый год в редакцию «Гатчинской правды» пришло письмо от председателя Народного комитета по защите ансамбля Гатчинских парков и исторической застройки Гатчины, члена Союза ландшафтных архитекторов России Бориса Александровича Удальцова, отметившего в прошлом году 85-летие. В этот раз Борис Александрович поделился опытом ремонта деревянного деревенского дома, которому почти 90 лет. По его мнению, это может быть полезно гатчинцам, которые хотят сохранить дух исторического города.

- Дом построен в 1932 году, на три года раньше моего рождения. Это бывший город (деревня) Окуловка, что на дороге Москва-Ленинград. Дом принадлежал моей жене, а строил ее отец. В нем никто не бывал 40 лет. Сам дом стоял прямо, а задняя часть с хозяйственными пристройками хотя еще и держалась, но превратилась, по существу, в труху. Первая мысль - свалить их окончательно. Но мы с семьей хотели жить в этом домев летние месяцы.

Для работ в качестве помощников я пригласил двоих крепких ребят. Приехали с домкратом и другими инструментами. Пока мы с женой спорили - с чего начинать ломать, эти ребята, раздевшись по пояс, начали дом ремонтировать. Им и в голову не пришло, что хозяева хотели его разобрать. Начали с пристроек. Сняли со скотного двора тяжелую крышу, покрытую дранкой и шифером, начали разбирать внутренние завалы, ставить столбчатые фундаменты.

Всего под хозпостройки, заднюю часть дома и крыльца с верандой было установлено 14 опор. Укреплены и заново поставлены несущие конструкции.

Заднюю часть дома пришлось заменить: там выросли деревья, и все осклизло. Здесь возникла гостевая часть с тремя огромными окнами цельного хорошего стекла, двухстворчатой дверью и прекрасным крыльцом, с выходом в сад.

В таком духе продолжалось в 2015, 2016, 2017 и 2018 году. Был заново поставлен забор вокруг участка в 15 соток, выкопаны два колодца (старый завалился), завезено несколько больших машин растительной земли (подняли низкие места), вспахали и выровняли участок, сделали грядки и посадили картошку, свеклу, морковку и все, что надо. Привели в порядок сад, посадили много цветов. Правда, без особенного порядка, по мере поступления даров.

Сделали внутренний ремонт всех помещений, разобрали еще два, заваленных хламом. Печь привели в порядок, все покрасили. Сделали новую проводку повсеместно и крепкую.

Конечно, всего не перечислить. Но я бы отдельно сказал о вывозе мусора: его вывозили машинами, грузили экскаватором, а также и жгли. Снятая дранка представляла одну гору, а другая получилась при разгрузке большой машины, которая провалилась из-за тяжести, высыпав в одну кучу и песок, и щебенку.

Да, и еще построил баню с туалетом. Не удалось подключиться к городским коммуникациям: они давно вышли из строя. Если все вспоминать, то и водосливы со всех крыш, и ремонт с остеклением 23 окон, и многое-многое другое.

Надо сказать, что все делалось с удовольствием, в течение пяти лет! Конечно, копали колодцы и крыли крышу тоже другие люди. Но, в основном, делал сам.

У меня такая мысль: а не пригодится ли мой опыт ремонта и приспособления еще не разрушенных и не сожженных домов рядовой застройки Гатчины. Ведь именно они-то и создают дух исторического города. Если их порушить и пожечь, то ничего интересного и не останется.

Сколько себя помню - все жгут и ломают. Скоро простого плотника будет не найти. Те бригады, что существовали и приводили в порядок дома, разошлись, не получив поддержки. Последнее, что сумели построить энтузиасты из РСУ- отремонтировать Покровский собор, о чем я писал и, будучи самым мелким начальником в областной инспекции по охране памятников, разрешил отреставрировать, без лицензии, без проекта и даже, по существу, без денег. Теперь там проводят службы. Но если бы не энтузиасты из РСУ, то собор вряд ли был бы отреставрирован.

Говорят, однако, что денег на ремонт домов нет. Просто этим не занимаются! Никаких бригад не создают, только одни бумаги. Должно быть, ждут миллиардов и триллионов, как сейчас считать научились.

Так сколько же я денег-то затратил? Четыре месяца в течение года откладывал по десять тысяч рублей из пенсии. 40 тысяч умножить на четыре года – получается 160 тысяч рублей.

Но нынче создаются бригады студентов - это еще дешевле. Они отреставрировали не один дом в Гатчинском районе, а в Гатчине - очень сложный дом, с аптекой, возле вокзала в Мариенбурге. Подрядите эту молодежь – может, и другая найдется.





Фото Бориса Удальцова