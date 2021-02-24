Отражение прошлого века

Перед началом концерта зал живет своей собственной жизнью: в воздухе словно растворилось осязаемое ожидание и предчувствие встречи с чудом, имя которому – музыка.
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Нам здесь нравится атмосфера. На мой взгляд, замечательная акустика. И конечно
же, нам приятно слышать музыку, особенно композитора Исаака Шварца. Радует, что
о нем помнят, и открытие этого зала дает новую жизнь и музею, и этому месту, у
которого есть свой гений. На предыдущем концерте Геннадия Никонова была моя
коллега, от которой я слышала восторженные отзывы. Мы стремились попасть именно
на этот концерт. Уверены, нас ожидает замечательная музыкальная встреча, – говорит
руководитель туристической группы из Гатчины Ирина.
Начало
– краткое приветствие и маленькая разминка: звучит прекрасная мелодия из музыкальных
иллюстраций Георгия Свиридова. Труба Геннадия Никонова пронзительно-нежно
рассказывает о событиях повести А.С. Пушкина «Метель». Появляется ощущение, что
музыкальный инструмент в момент исполнения – продолжение артиста, и наши
догадки подтверждает сам Геннадий Никонов.
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Когда я пою и играю, это не просто так. Моя труба, рождение звука – это мой
голос. Голос у меня необычайно высокий – контртенор. Природа моя такова, что
свой голос я ощущаю и в трубе. Вы услышите синтез голоса и трубы. Сейчас прозвучит
«Аве Мария» великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, - объявляет
первый номер программы Геннадий Никонов.
Представление
композиторов продолжает рассказ о выдающемся композиторе XX столетия, узнаваемом с первых нот, создавшем новый музыкальный
язык, новое ощущение звуковой палитры – Альфреде Шнитке. Сюита в старинном
стиле, созданная им, точно передаёт ощущение старины, векового барочного
звучания, будто это сочинение живших в других столетиях Баха, Генделя или
Вивальди…
Страдающий
голос виолончели, перебирающий струны души, соединяется то с мягкими, то
звенящими нотами фортепиано и перед внутренним взором… старинный танец «Менуэт»
Шнитке в исполнении Екатерины Травкиной и Ольги Данилевской сменяется страстной
и волнующей «Фугой», в которой выражена вся гамма чувств мятежной души.
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Это о нем говорил Шнитке: «Мы все – таланты, а Алемдар Караманов – гений». Его
музыка необычайна, она сродни Рахманиновской, его называли «Айвазовский в
музыке», – продолжает диалог с залом Геннадий Никонов, – «Аве Мария» Алемдара
Караманова не та старинная музыка, к которой мы привыкли. Его произведение «Аве
Мария», это молитва матери небесной в современном прочтении.
Голос
трубы поет о светлой печали, о бренности суеты и еще о чем-то неизведанном… Но
вот труба и натянутый как струна голос передают страдания души, они вновь
единое целое и даже по своей напряжённости контрастируют с фортепиано...
«Зеркало в зеркале» – о чем это произведение
Арво Пярта, композитора работающего в стиле минимализма? О том, что в суете
броуновского движения нашей жизни наступает момент, когда нужно остановиться и
задуматься о чём-то важном, вечном, о жизни и смерти. И мы погружаемся в мир
композитора, в мир звука простого и сложного одновременно: тонкий трепет
виолончели и движение капель фортепиано рождают ощущение удивительной
внутренней гармонии, словно само время длится, растягивается и почти
останавливается.
На
риторический вопрос, кто у нас Гений места, ответ знали все.
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Благодаря Исааку Иосифовичу Шварцу и великому труду Антонины Владимировны
Нагорной мы все здесь собрались. Звучит его музыка из фильма «Мелодии белой
ночи», – объявляет Геннадий и труба плачет и поёт о возможном и невозможном, о
том, чему не суждено сбыться, рассыпает звонкие ноты фортепиано, делая грусть
светлой и протягивая тоненькую нить надежды на будущее.
И
еще одно произведение – оригинальная «Элегия» из кинофильма «Станционный
смотритель», которую Исаак Иосифович написал для виолончели и рояля. И виолончель Екатерины Травкиной и фортепиано
Ольги Данилевской рассказывают нам, как зарождается в душе трепетное и
эфемерное чувство – любовь, о каждом движении души и тонких оттенках чувств,
которые так точно с помощью музыки удалось передать гениальному композитору
Исааку Шварцу и музыкантам.
Слушатели
также оценили необычное, редко исполняемое произведение «Трио» для виолончели,
трубы и фортепиано, написанное американским композитором Эриком Эвайзеном.
После
каждого музыкального номера слушатели аплодировали, раздавались крики «Браво!».
Дружная просьба из зала: «Приезжайте еще!» – стала завершающей нотой этой
встречи.
Светлана Тарасюк, методист мемориального Дома Исаака Шварца