Отражение прошлого века

Перед началом концерта зал живет своей собственной жизнью: в воздухе словно растворилось осязаемое ожидание и предчувствие встречи с чудом, имя которому – музыка.

– Нам здесь нравится атмосфера. На мой взгляд, замечательная акустика. И конечно же, нам приятно слышать музыку, особенно композитора Исаака Шварца. Радует, что о нем помнят, и открытие этого зала дает новую жизнь и музею, и этому месту, у которого есть свой гений. На предыдущем концерте Геннадия Никонова была моя коллега, от которой я слышала восторженные отзывы. Мы стремились попасть именно на этот концерт. Уверены, нас ожидает замечательная музыкальная встреча, – говорит руководитель туристической группы из Гатчины Ирина.

Начало – краткое приветствие и маленькая разминка: звучит прекрасная мелодия из музыкальных иллюстраций Георгия Свиридова. Труба Геннадия Никонова пронзительно-нежно рассказывает о событиях повести А.С. Пушкина «Метель». Появляется ощущение, что музыкальный инструмент в момент исполнения – продолжение артиста, и наши догадки подтверждает сам Геннадий Никонов.

- Когда я пою и играю, это не просто так. Моя труба, рождение звука – это мой голос. Голос у меня необычайно высокий – контртенор. Природа моя такова, что свой голос я ощущаю и в трубе. Вы услышите синтез голоса и трубы. Сейчас прозвучит «Аве Мария» великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, - объявляет первый номер программы Геннадий Никонов.

Представление композиторов продолжает рассказ о выдающемся композиторе XX столетия, узнаваемом с первых нот, создавшем новый музыкальный язык, новое ощущение звуковой палитры – Альфреде Шнитке. Сюита в старинном стиле, созданная им, точно передаёт ощущение старины, векового барочного звучания, будто это сочинение живших в других столетиях Баха, Генделя или Вивальди…

Страдающий голос виолончели, перебирающий струны души, соединяется то с мягкими, то звенящими нотами фортепиано и перед внутренним взором… старинный танец «Менуэт» Шнитке в исполнении Екатерины Травкиной и Ольги Данилевской сменяется страстной и волнующей «Фугой», в которой выражена вся гамма чувств мятежной души.

– Это о нем говорил Шнитке: «Мы все – таланты, а Алемдар Караманов – гений». Его музыка необычайна, она сродни Рахманиновской, его называли «Айвазовский в музыке», – продолжает диалог с залом Геннадий Никонов, – «Аве Мария» Алемдара Караманова не та старинная музыка, к которой мы привыкли. Его произведение «Аве Мария», это молитва матери небесной в современном прочтении.

Голос трубы поет о светлой печали, о бренности суеты и еще о чем-то неизведанном… Но вот труба и натянутый как струна голос передают страдания души, они вновь единое целое и даже по своей напряжённости контрастируют с фортепиано...

«Зеркало в зеркале» – о чем это произведение Арво Пярта, композитора работающего в стиле минимализма? О том, что в суете броуновского движения нашей жизни наступает момент, когда нужно остановиться и задуматься о чём-то важном, вечном, о жизни и смерти. И мы погружаемся в мир композитора, в мир звука простого и сложного одновременно: тонкий трепет виолончели и движение капель фортепиано рождают ощущение удивительной внутренней гармонии, словно само время длится, растягивается и почти останавливается.

На риторический вопрос, кто у нас Гений места, ответ знали все.

– Благодаря Исааку Иосифовичу Шварцу и великому труду Антонины Владимировны Нагорной мы все здесь собрались. Звучит его музыка из фильма «Мелодии белой ночи», – объявляет Геннадий и труба плачет и поёт о возможном и невозможном, о том, чему не суждено сбыться, рассыпает звонкие ноты фортепиано, делая грусть светлой и протягивая тоненькую нить надежды на будущее.

И еще одно произведение – оригинальная «Элегия» из кинофильма «Станционный смотритель», которую Исаак Иосифович написал для виолончели и рояля. И виолончель Екатерины Травкиной и фортепиано Ольги Данилевской рассказывают нам, как зарождается в душе трепетное и эфемерное чувство – любовь, о каждом движении души и тонких оттенках чувств, которые так точно с помощью музыки удалось передать гениальному композитору Исааку Шварцу и музыкантам.

Слушатели также оценили необычное, редко исполняемое произведение «Трио» для виолончели, трубы и фортепиано, написанное американским композитором Эриком Эвайзеном.

После каждого музыкального номера слушатели аплодировали, раздавались крики «Браво!». Дружная просьба из зала: «Приезжайте еще!» – стала завершающей нотой этой встречи.

Светлана Тарасюк, методист мемориального Дома Исаака Шварца