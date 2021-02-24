«Погодные качели» ожидаются в Ленинградской области

Учитывая постоянные осадки и мороз, люди и техника трудились круглосуточно в усиленном режиме. Помимо собственно очистки проезжей части особое внимание уделялось пешеходным зонам — тротуарам, переходам и остановкам. Для обработки покрытия было использовано почти 200 тонн чистой соли.

На «горячую линию» «Ленавтодора» поступило 76 обращений от жителей и водителей. Больше всего заявок было зафиксировано из Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Выборгского и Приозерского районов.

Начиная со среды, 24 февраля, в Ленинградской области начнутся «температурные качели»: дорожники ждут мокрого снега с дождем и колебаний температуры воздуха от +2 до – 4. «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, не совершать резких маневров и пропускать экстренные службы.

Напомним, заявки от автомобилистов принимаются круглосуточно на «горячую линию» «Ленавтодора» — 8(812) 251-42-84. На постоянной связи с автомобилистами и аккаунт дорожников в Instagram @dorogi_lo.