«Погодные качели» ожидаются в Ленинградской области

Учитывая постоянные
осадки и мороз, люди и техника трудились круглосуточно в усиленном режиме.
Помимо собственно очистки проезжей части особое внимание уделялось пешеходным
зонам — тротуарам, переходам и остановкам. Для обработки покрытия было
использовано почти 200 тонн чистой соли.
На «горячую линию»
«Ленавтодора» поступило 76 обращений от жителей и водителей. Больше всего
заявок было зафиксировано из Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского,
Выборгского и Приозерского районов.
Начиная со среды, 24
февраля, в Ленинградской области начнутся «температурные качели»: дорожники
ждут мокрого снега с дождем и колебаний температуры воздуха от +2 до – 4. «Ленавтодор»
призывает водителей быть внимательными, не совершать резких маневров и
пропускать экстренные службы.
Напомним, заявки от
автомобилистов принимаются круглосуточно на «горячую линию» «Ленавтодора» —
8(812) 251-42-84. На постоянной связи с автомобилистами и аккаунт дорожников в
Instagram @dorogi_lo.