Уровень доверия к районным СМИ возрастает

Константин Николаевич уточнил, что в 2020 году комитет по печати продолжал осуществлять свои основные функции: способствовал развитию института сильных и независимых СМИ; поддерживал развитие института социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечивал каналы, по которым осуществляется связь между властью и обществом.

В 2020 году субсидии были предоставлены 57 редакциям СМИ Ленинградской области. Для реализации 18 проектов гранты на общую сумму 34 млн рублей получили 14 редакций СМИ. Так, за счет средств гранта газета «Гатчинская правда» в 2020 году реализовала сразу два проекта: «Люби! Оберегай! Не бросай!», посвященный судьбе безнадзорных животных, и «Хранители исторической правды», в рамках которого журналисты рассказывали о вкладе каждого района Ленинградской области в Великую Победу.

Константин Визирякин особо отметил, что в период пандемии уровень доверия к районным СМИ не только сохранился, но и заметно вырос. Журналисты районной прессы первыми вошли в «красные» зоны больниц, пообщались с врачами и поддержали больных коронавирусом. Всего в средствах массовой информации региона за прошлый год вышло более 35 тысяч материалов и сюжетов на социально значимые темы.

Среди задач на 2021 год Константин Визирякин назвал работу по увеличению охвата жителей региона социально значимой информацией через СМИ и их ресурсы в интернете. Также в текущем году планируется разработать дополнительные меры поддержки СМИ, направленные, в том числе на привлечение молодых специалистов в редакции. Для этого уже проведены переговоры с Высшей школой журналистики СПбГУ, СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом.