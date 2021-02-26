Самый скоростной и популярный на Госуслугах – сервис службы судебных приставов

Сервис предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации или ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Обойтись без личных визитов к судебным приставам позволяет сервис «Ходатайство приставу». Он включает в себя порядка 30 типовых обращений должников и взыскателей (ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках исполнительных производств). Общее количество обращений, поданных с начала работы сервиса в ноябре 2020 года, превышает четверть миллиона, сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области.

Интерактивные ресурсы службы судебных приставов остаются высоко востребованными. В 2020 году были проведены мероприятия по интеграции мобильного приложения ФССП России на платформу App Gallery, что позволило расширить аудиторию пользователей сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Посещаемость сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном интернет-сайте ФССП России, возросла на 97,5 % в сравнении с 2019 годом и составила более 580 млн посещений, из которых более 440 млн запросов направлено с использованием интерфейса программирования приложений. Данный способ получения информации используется, в основном, юридическими лицами: банками, организациями-взыскателями, коммерческими организациями.