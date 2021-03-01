Любимые питомцы – на детских фотографиях

Любимые питомцы – на детских фотографиях

С 25 января по 12 февраля в Доме творчества «Журавушка» прошел дистанционный семейный фотоконкурс «Мой любимый питомец».

Рубрики : Общество     01 Mar 2021

Фотоальбом конкурса пополнился 130 работами по двум номинациям: «любительская фотография» и «фотоколлаж».

Ребята от 5 до 17 лет постарались с помощью фотографии показать характер и неповторимость своих питомцев, выразить свою любовь к животным. А питомцы у ребят разные, и это не только кошки и собаки, но и мыши, лягушки, улитки, попугаи, и даже гуси и поросята.

Конкурс дал возможность не только развитию семейного творчества, но и ещё раз напомнил об ответственности за тех, кого приручили, тех, кто ежедневно дарит радость общения, преданность и верность.

 Педагог Н. Елисеева

 

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