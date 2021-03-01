Любимые питомцы – на детских фотографиях

Фотоальбом
конкурса пополнился 130 работами по двум номинациям: «любительская фотография»
и «фотоколлаж».
Ребята
от 5 до 17 лет постарались с помощью фотографии показать характер и неповторимость
своих питомцев, выразить свою любовь к животным. А питомцы у ребят разные, и
это не только кошки и собаки, но и мыши, лягушки, улитки, попугаи, и даже гуси
и поросята.
Конкурс
дал возможность не только развитию семейного творчества, но и ещё раз напомнил
об ответственности за тех, кого приручили, тех, кто ежедневно дарит радость
общения, преданность и верность.
Педагог Н. Елисеева