Пушистое счастье: где в России больше всего любят котов, а где — собак

Кошки и коты — самые распространённые в России домашние животные, показал опрос жителей 75 городов с населением более 500 тыс. человек. Их держит более половины владельцев домашних животных. Собаки есть у трети респондентов, а других домашних питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д.) россияне заводят только в 8% случаев в общей сложности.

Больше всего котов и кошек любят в Самаре — их держит дома ровно половина жителей города. Не сильно отстают от самарцев жители Санкт-Петербурга и Ярославля, среди которых любителей кошек — по 49%. Мурчащих друзей заводит также 47% ульяновцев и по 46% москвичей, пермяков, рязанцев, ижевчан, тольяттинцев и саратовцев.

Петербуржцы и ярославцы оказались одновременно и самыми большими любителями собак в стране — в этих городах их держит по 32% респондентов. Также к лучшим друзьям человека неравнодушны москвичи (31%), хабаровчане (30%), новосибирцы (30%), новокузнечане (30%), иркутяне (30%), пермяки (29%), липчане (29%) и краснодарцы (29%).

9% респондентов заявили о том, что они в ближайшие месяцы собираются приобрести домашнего питомца у заводчиков, в зоомагазине или питомнике. Интересно, что среди животных, которых россияне только планируют поселить у себя дома, лидируют как раз щенки: на них приходится более половины (57,4%) спроса, в то время как на котят — только 18,8%. Это с большой вероятностью говорит о том, что кошки чаще попадают в российские семьи не из магазинов и питомников, а с улиц и из приютов. По данным компании «Сбербанк страхование», 32% россиян признаются, что подобрали своих нынешних питомцев на улице, а ещё 7% взяли животное из приюта.

Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1700 рублей. На большие суммы рассчитывают любители кошек из Санкт-Петербурга (1351 рубль), Москвы (1306 рублей), Рязани (971 рубль), Воронежа (870 рублей), Ярославля (848 рублей) и Краснодара (822 рубля). Поклонники собак готовы больше всего платить за щенков в Москве и Санкт-Петербурге (по 4500 рублей), Екатеринбурге (2200 рублей), Краснодаре (2100 рублей), Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Ярославле (по 2000 рублей).

Заводя домашних питомцев, не все задумываются о том, что за их содержание также придётся платить. Между тем 84% владельцев, по данным «Сбербанк страхование», только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год. Расходы на ветеринаров позволяет существенно сократить страховка, интерес к которой в последнее время значительно вырос.