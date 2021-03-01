Пушистое счастье: где в России больше всего любят котов, а где — собак

Кошки и коты — самые
распространённые в России домашние животные, показал опрос жителей 75 городов с
населением более 500 тыс. человек. Их держит более половины владельцев домашних
животных. Собаки есть у трети респондентов, а других домашних питомцев
(аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д.) россияне заводят только в 8%
случаев в общей сложности.
Больше всего котов и
кошек любят в Самаре — их держит дома ровно половина жителей города. Не сильно
отстают от самарцев жители Санкт-Петербурга и Ярославля, среди которых
любителей кошек — по 49%. Мурчащих друзей заводит также 47% ульяновцев и по 46%
москвичей, пермяков, рязанцев, ижевчан, тольяттинцев и саратовцев.
Петербуржцы и ярославцы
оказались одновременно и самыми большими любителями собак в стране — в этих
городах их держит по 32% респондентов. Также к лучшим друзьям человека
неравнодушны москвичи (31%), хабаровчане (30%), новосибирцы (30%),
новокузнечане (30%), иркутяне (30%), пермяки (29%), липчане (29%) и краснодарцы
(29%).
9% респондентов заявили о
том, что они в ближайшие месяцы собираются приобрести домашнего питомца у
заводчиков, в зоомагазине или питомнике. Интересно, что среди животных, которых
россияне только планируют поселить у себя дома, лидируют как раз щенки: на них
приходится более половины (57,4%) спроса, в то время как на котят — только
18,8%. Это с большой вероятностью говорит о том, что кошки чаще попадают в
российские семьи не из магазинов и питомников, а с улиц и из приютов. По данным
компании «Сбербанк страхование», 32% россиян признаются, что подобрали своих
нынешних питомцев на улице, а ещё 7% взяли животное из приюта.
Тратить на покупку
пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по
стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1700 рублей. На
большие суммы рассчитывают любители кошек из Санкт-Петербурга (1351 рубль), Москвы
(1306 рублей), Рязани (971 рубль), Воронежа (870 рублей), Ярославля (848
рублей) и Краснодара (822 рубля). Поклонники собак готовы больше всего платить
за щенков в Москве и Санкт-Петербурге (по 4500 рублей), Екатеринбурге (2200
рублей), Краснодаре (2100 рублей), Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону,
Самаре, Хабаровске и Ярославле (по 2000 рублей).
Заводя домашних питомцев,
не все задумываются о том, что за их содержание также придётся платить. Между
тем 84% владельцев, по данным «Сбербанк страхование», только на лечение
животных тратят около 10 тыс. рублей в год. Расходы на ветеринаров позволяет
существенно сократить страховка, интерес к которой в последнее время
значительно вырос.