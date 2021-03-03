Путешествие в сказочный мир Алексея Абрамова

Неизвестная тропинка через рощу, заброшенный деревянный дом с открытой покосившейся дверью, огромный дуб с живыми ветками-щупальцами, пробивший крышу и тянущий свои ветки-щупальца к... Но не будем раскрывать ключевую интригу этой истории. Вы всё узнаете сами, прочитав вместе с детьми книгу «Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани» из серии «Служба ведьминой доставки» писателя Алексея Абрамова.
Эта история затягивает с
самых первых страниц. Завязка у неё вроде бы простая, но многообещающая — как
летние каникулы, во время которых всё и происходит. Две девочки Лиза и Аня,
приехав в деревню к своей тёте, отправляются в сказочное путешествие, попутно
раскрывая тайны своей семьи.
Смогут ли они выдержать
все непростые испытания в мистическом доме, в болоте и в лесу? Кого они
встретят на своем пути? Получится у них помочь своим новым друзьям? Вместе с
героинями повести юные читатели посетят самые загадочные места, полные
артефактов и старинных волшебных предметов, познакомятся с необычными
сказочными персонажами.
Весь этот удивительный
сказочный мир, в который обожают погружаться дети, создал наш с вами земляк
Алексей Абрамов. Казалось бы, откуда столько фантазии и выдумки у
непрофессионального автора? Ситуация проясняется при более близком знакомстве с
его творчеством. Оказывается, Алексей Абрамов в течение долгих лет является
сотрудником МВД, а служба эта сама по себе часто преподносит самые разные
сюрпризы, сталкивает с очень разными людьми и невероятными ситуациями. Но — всё
по порядку.
Алексей Анатольевич
Абрамов родился и вырос в Гатчине. К творчеству был склонен с самого детства.
Во время учебы в школе и училище занимался в театральной студии и студии
художественного слова, писал стихи и небольшие рассказы, пробовал себя в
качестве актера и режиссера.
В конце 1995 года Алексей
Абрамов поступил на службу в МВД, посвятив службе на благо мирных граждан
четверть века, не считая двух армейских лет. Поначалу был старшим полицейским
группы задержания, а сейчас трудится во вневедомственной охране, отвечая за
безопасность на различных объектах и предприятиях.
В настоящее время Алексей
Анатольевич живет в городе Кудрово Ленинградской области. Несмотря на непростую
службу, глава семейства продолжает заниматься творчеством. В семье Абрамовых
подрастают две дочери. Именно старшая из них, второклассница Алёна, вдохновила
папу на написание детских книг, придумав для них героев и место действия.
Свою первую
фантастическую повесть для детей «Тайна старого дома и другие приключения Лизы
и Ани» Алексей Абрамов издал прошлой осенью, с помощью электронной издательской
системы для независимых авторов. А чуть позже вышло и продолжение этой сказки -
«Океан над головой. Служба ведьминой доставки». Во второй книжке - ещё больше
удивительных приключений и необычных персонажей, но на этот раз в сказочный мир
Лизу и Аню ведёт домотканая ковровая дорожка. Оба издания проиллюстрировала
талантливая художница Виктория Степанова.
Книги «Тайна старого дома
и другие приключения Лизы и Ани» и «Океан над головой» (серия «Служба ведьминой
доставки») можно приобрести на интернет-площадках ridero.ru, litres.ru, ozon.ru
и amazon.com. Кстати, обе они стали хитами продаж на портале «ЛитРес.ру».
Поклонники нового автора отмечают, что эти книги интересны как маленьким, так и
взрослым читателям.
Как сообщает Алексей
Абрамов, сейчас он трудится над третьей книгой серии «Служба ведьминой
доставки». Писатель планирует опубликовать её в конце весны.
Фото: Центр образования
«Кудрово»