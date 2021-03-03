Путешествие в сказочный мир Алексея Абрамова

Неизвестная тропинка через рощу, заброшенный деревянный дом с открытой покосившейся дверью, огромный дуб с живыми ветками-щупальцами, пробивший крышу и тянущий свои ветки-щупальца к... Но не будем раскрывать ключевую интригу этой истории. Вы всё узнаете сами, прочитав вместе с детьми книгу «Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани» из серии «Служба ведьминой доставки» писателя Алексея Абрамова.

Эта история затягивает с самых первых страниц. Завязка у неё вроде бы простая, но многообещающая — как летние каникулы, во время которых всё и происходит. Две девочки Лиза и Аня, приехав в деревню к своей тёте, отправляются в сказочное путешествие, попутно раскрывая тайны своей семьи.

Смогут ли они выдержать все непростые испытания в мистическом доме, в болоте и в лесу? Кого они встретят на своем пути? Получится у них помочь своим новым друзьям? Вместе с героинями повести юные читатели посетят самые загадочные места, полные артефактов и старинных волшебных предметов, познакомятся с необычными сказочными персонажами.

Весь этот удивительный сказочный мир, в который обожают погружаться дети, создал наш с вами земляк Алексей Абрамов. Казалось бы, откуда столько фантазии и выдумки у непрофессионального автора? Ситуация проясняется при более близком знакомстве с его творчеством. Оказывается, Алексей Абрамов в течение долгих лет является сотрудником МВД, а служба эта сама по себе часто преподносит самые разные сюрпризы, сталкивает с очень разными людьми и невероятными ситуациями. Но — всё по порядку.

Алексей Анатольевич Абрамов родился и вырос в Гатчине. К творчеству был склонен с самого детства. Во время учебы в школе и училище занимался в театральной студии и студии художественного слова, писал стихи и небольшие рассказы, пробовал себя в качестве актера и режиссера.

В конце 1995 года Алексей Абрамов поступил на службу в МВД, посвятив службе на благо мирных граждан четверть века, не считая двух армейских лет. Поначалу был старшим полицейским группы задержания, а сейчас трудится во вневедомственной охране, отвечая за безопасность на различных объектах и предприятиях.

В настоящее время Алексей Анатольевич живет в городе Кудрово Ленинградской области. Несмотря на непростую службу, глава семейства продолжает заниматься творчеством. В семье Абрамовых подрастают две дочери. Именно старшая из них, второклассница Алёна, вдохновила папу на написание детских книг, придумав для них героев и место действия.

Свою первую фантастическую повесть для детей «Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани» Алексей Абрамов издал прошлой осенью, с помощью электронной издательской системы для независимых авторов. А чуть позже вышло и продолжение этой сказки - «Океан над головой. Служба ведьминой доставки». Во второй книжке - ещё больше удивительных приключений и необычных персонажей, но на этот раз в сказочный мир Лизу и Аню ведёт домотканая ковровая дорожка. Оба издания проиллюстрировала талантливая художница Виктория Степанова.

Книги «Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани» и «Океан над головой» (серия «Служба ведьминой доставки») можно приобрести на интернет-площадках ridero.ru, litres.ru, ozon.ru и amazon.com. Кстати, обе они стали хитами продаж на портале «ЛитРес.ру». Поклонники нового автора отмечают, что эти книги интересны как маленьким, так и взрослым читателям.

Как сообщает Алексей Абрамов, сейчас он трудится над третьей книгой серии «Служба ведьминой доставки». Писатель планирует опубликовать её в конце весны.





Фото: Центр образования «Кудрово»