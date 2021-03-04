Дорогу от Виллозей до Вайялово отремонтируют

Речь идет про дорогу Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до Вайялово), Новый Петергоф — Низино — Сашино (полностью вся дорога от Князево до Сашино), Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до Лебяжьего) и Зеленогорск — Приморск — Выборг (от границы с Санкт-Петербургом до поселка «Финский бриз»).

Дорожный комитет также принял решение о ремонте участка дороги Санкт-Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск от Мяглово через Разметелево и Колтуши до Красной Горки.

Дорожные работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в рамках нацпроекта дорожники запланировали обновление Гостилицкого шоссе от КАДа почти до Гостилиц, трассы Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. Целиком обновится дорога Елизаветинка — Медный завод во Всеволожском районе. Там же сделают участок дороги Осиновая Роща — Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг через Дранишники. В Тихвинском районе ремонт пройдет на дороге Лодейное Поле — Тихвин —Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.

«Ленавтодор» намерен также выполнить в этом сезоне часть запланированных ремонтов следующего года. Так, в Выборгском районе преобразятся подъезд к Пушному и участок дороги Выборг — Смирново от развязки со «Скандинавией» до поворота на поселок Пальцево. Во Всеволожском - семь километров трассы Проба — Борисова Грива от посёлка №13 до Борисовой Гривы. Продолжится ремонт дороги Анташи — Красное Село от Дятлиц до Ропши в Ломоносовском районе. В Лужском районе отремонтируют дороги Толмачево — Нарва в поселке Осьмино и участок трассы Павлово — Луга от Волкино до Заручья. Больше всего работ запланировано в Тосненском районе: здесь обновятся два подъезда к станции Рябово, улицу Вокзальную и подъезд к Тосно, а также целиком трасу Ям-Ижора — Никольское от поворота на М-10 до Никольского.

На «горячей» телефонной линии «Ленавтодора» круглосуточно принимают заявки от жителей – по телефону 8 (812) 251-42-84. Постоянно на связи и аккаунт дорожников в Instagram — @dorogi_lo.