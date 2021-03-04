Дорогу от Виллозей до Вайялово отремонтируют

Речь идет про
дорогу Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до Вайялово), Новый
Петергоф — Низино — Сашино (полностью вся дорога от Князево до Сашино),
Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до Лебяжьего) и Зеленогорск — Приморск —
Выборг (от границы с Санкт-Петербургом до поселка «Финский бриз»).
Дорожный комитет
также принял решение о ремонте участка дороги Санкт-Петербург — поселок им.
Свердлова — Всеволожск от Мяглово через Разметелево и Колтуши до Красной Горки.
Дорожные работы
запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Напомним, в рамках
нацпроекта дорожники запланировали обновление Гостилицкого шоссе от КАДа почти
до Гостилиц, трассы Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и
от Лашковиц в сторону Копорья. Целиком обновится дорога Елизаветинка — Медный
завод во Всеволожском районе. Там же сделают участок дороги Осиновая Роща —
Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг через Дранишники. В Тихвинском
районе ремонт пройдет на дороге Лодейное Поле — Тихвин —Будогощь от Липной
Горки почти до Ругуя.
«Ленавтодор»
намерен также выполнить в этом сезоне часть запланированных ремонтов следующего
года. Так, в Выборгском районе преобразятся подъезд к Пушному и участок дороги
Выборг — Смирново от развязки со «Скандинавией» до поворота на поселок
Пальцево. Во Всеволожском - семь километров трассы Проба — Борисова Грива от
посёлка №13 до Борисовой Гривы. Продолжится ремонт дороги Анташи — Красное Село
от Дятлиц до Ропши в Ломоносовском районе. В Лужском районе отремонтируют
дороги Толмачево — Нарва в поселке Осьмино и участок трассы Павлово — Луга от
Волкино до Заручья. Больше всего работ запланировано в Тосненском районе: здесь
обновятся два подъезда к станции Рябово, улицу Вокзальную и подъезд к Тосно, а
также целиком трасу Ям-Ижора — Никольское от поворота на М-10 до Никольского.
На «горячей»
телефонной линии «Ленавтодора» круглосуточно принимают заявки от жителей – по
телефону 8 (812) 251-42-84. Постоянно на связи и аккаунт дорожников в Instagram
— @dorogi_lo.