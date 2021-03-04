Дорожный ремонт в области набирает обороты

В Гатчинском районе будет
отремонтирована дорога Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до
Вайялово).
Дорожный комитет также
принял решение о ремонте участка дороги Санкт-Петербург — поселок им. Свердлова
— Всеволожск от Мяглово через Разметелево и Колтуши до Красной Горки.
Напомним, в рамках
нацпроекта дорожники запланировали обновление Гостилицкого шоссе от КАДа почти
до Гостилиц, трассы Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и
от Лашковиц в сторону Копорья. Целиком обновится дорога Елизаветинка — Медный
завод во Всеволожском районе. Там же сделают участок дороги Осиновая Роща —
Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг через Дранишники. В Тихвинском
районе ремонт пройдет на дороге Лодейное Поле — Тихвин —Будогощь от Липной
Горки почти до Ругуя.
«Ленавтодор» намерен
также выполнить в этом сезоне часть запланированных ремонтов следующего года.
Так, в Выборгском районе преобразятся подъезд к Пушному и участок дороги Выборг
— Смирново от развязки со «Скандинавией» до поворота на поселок Пальцево. Во
Всеволожском - семь километров трассы Проба — Борисова Грива от посёлка №13 до
Борисовой Гривы. Продолжится ремонт дороги Анташи — Красное Село от Дятлиц до
Ропши в Ломоносовском районе. В Лужском районе отремонтируют дороги Толмачево —
Нарва в поселке Осьмино и участок трассы Павлово — Луга от Волкино до Заручья.
Больше всего работ запланировано в Тосненском районе: здесь обновятся два
подъезда к станции Рябово, улицу Вокзальную и подъезд к Тосно, а также целиком
трасу Ям-Ижора — Никольское от поворота на М-10 до Никольского.
На «горячей» телефонной
линии «Ленавтодора» круглосуточно принимают заявки от жителей – по телефону 8
(812) 251-42-84. Постоянно на связи и аккаунт дорожников в Instagram —
@dorogi_lo.