Миллион алых роз из Ленинградской области

Розы, луковичные цветы и рассаду для озеленения выращивают в защищенном грунте на шести агропредприятиях региона. В 2020 году в Ленинградской области произведено 33,6 млн штук роз, план на 2021 год – 35,2 млн штук роз.

Овощные тепличные комплексы специально к весеннему празднику заранее увеличили посадки зеленых культур, огурцов и томатов, чтобы обеспечить повышенный спрос торговых сетей.

Всего в тепличном комплексе Ленинградской области в 2020 году выращено 31 тысяч тонн овощей, что на 4% больше чем в 2019 году. По итогам 2020 года общая площадь зимних овощных теплиц увеличилась на 10% и составила 61,5 га.

Общий объем региональной поддержки предприятиям защищенного грунта в 2020 году составил 77,3 млн рублей. Аграрии получают поддержку на проведение агротехнологических работ, на приобретение семян, компенсацию расходов на строительство или модернизацию тепличных комплексов.