Миллион алых роз из Ленинградской области

Розы, луковичные цветы и
рассаду для озеленения выращивают в защищенном грунте на шести агропредприятиях
региона. В 2020 году в Ленинградской области произведено 33,6 млн штук роз,
план на 2021 год – 35,2 млн штук роз.
Овощные тепличные
комплексы специально к весеннему празднику заранее увеличили посадки зеленых
культур, огурцов и томатов, чтобы обеспечить повышенный спрос торговых сетей.
Всего в тепличном
комплексе Ленинградской области в 2020 году выращено 31 тысяч тонн овощей, что
на 4% больше чем в 2019 году. По итогам 2020 года общая площадь зимних овощных
теплиц увеличилась на 10% и составила 61,5 га.
Общий объем региональной
поддержки предприятиям защищенного грунта в 2020 году составил 77,3 млн рублей.
Аграрии получают поддержку на проведение агротехнологических работ, на
приобретение семян, компенсацию расходов на строительство или модернизацию
тепличных комплексов.