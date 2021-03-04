Морили тараканов за 9 тысяч рублей

9-го февраля в Войсковицкий отдел полиции по телефону «02» поступило сообщение о том, что некие злоумышленники обманули пенсионерку. 5-го февраля к 72-летней женщине в квартиру в Войсковицах на площади Манина пришел молодой человек и предложил услуги по чистке вентиляции и обработке от тараканов. Она согласилась, заключили договор. «Трубочист» выполнил свою работу, и хозяйка заплатила ему 9 тысяч рублей за оказанные услуги.

Спустя четыре дня женщина решила, что ее ввели в заблуждение, и обратилась в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. 25-го февраля оперативники Войсковицкого отдела полиции задержали в Петербурге в квартире на улице Кораблестроителей двоих, ранее судимых: 49-летнего Сергея Я. и 33-летнего Павла С. Оба изобличены в мошенничестве и помещены в изолятор временного содержания.