Морили тараканов за 9 тысяч рублей

Морили тараканов за 9 тысяч рублей

В Гатчинском районе задержаны мошенники, предлагавшие услуги по чистке вентиляции и травле тараканов. Пенсионерка заплатила им 9 тысяч рублей.

Рубрики : Криминал     04 Mar 2021

9-го февраля в Войсковицкий отдел полиции по телефону «02» поступило сообщение о том, что некие злоумышленники обманули пенсионерку. 5-го февраля к 72-летней женщине в квартиру в Войсковицах на площади Манина пришел молодой человек и предложил услуги по чистке вентиляции и обработке от тараканов. Она согласилась, заключили договор. «Трубочист» выполнил свою работу, и хозяйка заплатила ему 9 тысяч рублей за оказанные услуги.

Спустя четыре дня женщина решила, что ее ввели в заблуждение, и обратилась в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. 25-го февраля оперативники Войсковицкого отдела полиции задержали в Петербурге в квартире на улице Кораблестроителей двоих, ранее судимых: 49-летнего Сергея Я. и 33-летнего Павла С. Оба изобличены в мошенничестве и помещены в изолятор временного содержания.

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