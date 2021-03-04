Смертельная забава

Зацепинг - способ передвижения на поезде. Человек цепляется к ваго-нам снаружи за поручни, лестницы, подножки, может ехать на крыше, на от-крытых площадках. Многие зацеперы общаются между собой в социальных сетях и собираются небольшими группами для совместных поездок. Для них это поиск единомышленников, которые также любят пощекотать себе нервы. Но нередко такие увлечения заканчиваются печально. Подробности в нашем сюжете.

Рубрики : Происшествия     04 Mar 2021
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