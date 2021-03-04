Три «серебра» гатчинских пловцов

В соревнованиях принимали
участие 246 спортсменов из девяти регионов страны, среди них три мастера спорта
международного класса, 27 мастеров спорта России, 120 кандидатов в мастера
спорта и 96 спортсменов первого спортивного разряда.
Сборную команду
Ленинградской области представляли 23 спортсмена, в том числе четыре
представителя Гатчинского района. Это мастер спорта России Федор Кравчук и
кандидат в мастера спорта Полина Иванова из Гатчинской ДЮСШ № 2, кандидаты в
мастера спорта из Коммунарской ДЮСШ Татьяна Максимова и Майя Галкина.
По итогам 4-х дней
соревнований представители Гатчинского района трижды поднимались на пьедестал
почета: Майя Галкина дважды стала серебряным призером Первенства
Северо-Западного федерального округа (на дистанциях 100 м н/сп и 200 н/сп),
Федор Кравчук занял второе место в чемпионате на дистанции 200 м брасс.
Кроме спортсменов,
Гатчинский район был представлен и судейским корпусом – президент областной
федерации плавания Никита Белоусов, Владимир Белоусов, Наталья Короткова и
Татьяна Александрова обеспечивали соблюдение правил соревнований по плаванию в
подлинно спортивном духе и способствовали слаженной работе всего судейского
корпуса.
Стоит отметить, что
соревнования посетил 4-кратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира,
Европы и рекордсмен мира Заслуженный мастер спорта СССР, президент
Всероссийской Федерации плавания Владимир Валерьевич Сальников.