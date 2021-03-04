Три «серебра» гатчинских пловцов

В соревнованиях принимали участие 246 спортсменов из девяти регионов страны, среди них три мастера спорта международного класса, 27 мастеров спорта России, 120 кандидатов в мастера спорта и 96 спортсменов первого спортивного разряда.

Сборную команду Ленинградской области представляли 23 спортсмена, в том числе четыре представителя Гатчинского района. Это мастер спорта России Федор Кравчук и кандидат в мастера спорта Полина Иванова из Гатчинской ДЮСШ № 2, кандидаты в мастера спорта из Коммунарской ДЮСШ Татьяна Максимова и Майя Галкина.

По итогам 4-х дней соревнований представители Гатчинского района трижды поднимались на пьедестал почета: Майя Галкина дважды стала серебряным призером Первенства Северо-Западного федерального округа (на дистанциях 100 м н/сп и 200 н/сп), Федор Кравчук занял второе место в чемпионате на дистанции 200 м брасс.

Кроме спортсменов, Гатчинский район был представлен и судейским корпусом – президент областной федерации плавания Никита Белоусов, Владимир Белоусов, Наталья Короткова и Татьяна Александрова обеспечивали соблюдение правил соревнований по плаванию в подлинно спортивном духе и способствовали слаженной работе всего судейского корпуса.

Стоит отметить, что соревнования посетил 4-кратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и рекордсмен мира Заслуженный мастер спорта СССР, президент Всероссийской Федерации плавания Владимир Валерьевич Сальников.