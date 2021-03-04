В Ленинградской области тарифы на вывоз мусора снижаются

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами определяется на основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов и тарифа, утвержденного, в установленном порядке на услугу регионального оператора.

С 1 мая 2020 года областным комитетом по обращению с отходами были пересмотрены нормативы накопления, а также порядок расчета по услуге для индивидуальных жилищных хозяйств. Таким образом, в 2020 году для жителей многоквартирных домов плата была снижена еще на 3,8% и составила 5,39 рублей за квадратный метр, а владельцы домовладений стали оплачивать услугу исходя из количества проживающих: 98,5 рублей за человека, против 345 рублей за домовладение, утвержденных ранее.

«В соответствии с законодательством регион сам устанавливает методику расчета платы по услуге: исходя из площади или с человека. С мая 2020 года в Ленинградской области принята комбинированная система оплаты услуги вывоза ТКО. Был снижен норматив для жителей многоквартирных домов и изменена система платы для владельцев частных домов. Благодаря этому, для жителей области стоимость услуги вывоза ТКО не только не увеличилась, но даже была снижена», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Алексей Пименов.

В среднем по России рост данного показателя увеличился на 4,05%. В некоторых регионах рост произошел более чем на 20%.