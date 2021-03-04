В Ленинградской области тарифы на вывоз мусора снижаются

Размер платы за
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами определяется
на основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов и тарифа,
утвержденного, в установленном порядке на услугу регионального оператора.
С 1 мая 2020 года
областным комитетом по обращению с отходами были пересмотрены нормативы
накопления, а также порядок расчета по услуге для индивидуальных жилищных
хозяйств. Таким образом, в 2020 году для жителей многоквартирных домов плата
была снижена еще на 3,8% и составила 5,39 рублей за квадратный метр, а
владельцы домовладений стали оплачивать услугу исходя из количества
проживающих: 98,5 рублей за человека, против 345 рублей за домовладение,
утвержденных ранее.
«В соответствии с
законодательством регион сам устанавливает методику расчета платы по услуге:
исходя из площади или с человека. С мая 2020 года в Ленинградской области
принята комбинированная система оплаты услуги вывоза ТКО. Был снижен норматив для
жителей многоквартирных домов и изменена система платы для владельцев частных
домов. Благодаря этому, для жителей области стоимость услуги вывоза ТКО не
только не увеличилась, но даже была снижена», – прокомментировал председатель
комитета Ленинградской области по обращению с отходами Алексей Пименов.
В среднем по России рост
данного показателя увеличился на 4,05%. В некоторых регионах рост произошел
более чем на 20%.