«Во имя женщин» — Сбер предлагает называть новые улицы в честь выдающихся россиянок

Имена многих знаменитых
женщин уже увековечены в названиях российских улиц. Например, в Москве есть
улицы математика Софьи Ковалевской, скульптора Веры Мухиной, поэтессы Анны
Ахматовой, певицы Галины Вишневской, лётчиц Валентины Гризодубовой и Марины
Расковой, улицы, названные в честь женщин – политиков и героев войны. Тем не
менее в той же Москве в честь великих женщин названо менее 1,5% улиц.
С помощью данного проекта
Сбер обращает внимание общественности на важность гендерного равенства и делает
это в Международный женский день, чтобы подчеркнуть роль женщин в различных
сферах деятельности. На специальном сайте (SBER8MARTA.RU) проекта «Во имя
женщин», доступном на русском и английском языках, пользователи могут узнать о
соотечественницах, внесших большой вклад в развитие страны, и поделиться их
историями в социальных сетях. У каждого посетителя сайта есть возможность
выбрать, в честь кого он хотел бы назвать улицу, или предложить свой вариант.
По итогам проекта Сбер
отправит официальные запросы в мэрии российских городов с просьбой о присвоении
новым улицам имен заслуженных женщин. Таким образом, на улицах российских
городов появится больше женских имён, а их жители больше узнают о великих
соотечественницах.
«Вклад женщин в историю
нашей страны, в её успехи в самых разных сферах огромен. Женщины летают в
космос и спасают жизни, делают научные открытия и создают шедевры искусства,
работают на заводах и защищают честь страны на Олимпийских Играх. Но главное –
наши прекрасные женщины наполняют мир красотой, любовью, нежностью, заботой,
милосердием и душевной щедростью. И увековечивание памяти о самых известных из
них в названиях наших улиц – важное свидетельство признания этой выдающейся
роли», - прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя
Правления.