«Во имя женщин» — Сбер предлагает называть новые улицы в честь выдающихся россиянок

Имена многих знаменитых женщин уже увековечены в названиях российских улиц. Например, в Москве есть улицы математика Софьи Ковалевской, скульптора Веры Мухиной, поэтессы Анны Ахматовой, певицы Галины Вишневской, лётчиц Валентины Гризодубовой и Марины Расковой, улицы, названные в честь женщин – политиков и героев войны. Тем не менее в той же Москве в честь великих женщин названо менее 1,5% улиц.

С помощью данного проекта Сбер обращает внимание общественности на важность гендерного равенства и делает это в Международный женский день, чтобы подчеркнуть роль женщин в различных сферах деятельности. На специальном сайте (SBER8MARTA.RU) проекта «Во имя женщин», доступном на русском и английском языках, пользователи могут узнать о соотечественницах, внесших большой вклад в развитие страны, и поделиться их историями в социальных сетях. У каждого посетителя сайта есть возможность выбрать, в честь кого он хотел бы назвать улицу, или предложить свой вариант.

По итогам проекта Сбер отправит официальные запросы в мэрии российских городов с просьбой о присвоении новым улицам имен заслуженных женщин. Таким образом, на улицах российских городов появится больше женских имён, а их жители больше узнают о великих соотечественницах.

«Вклад женщин в историю нашей страны, в её успехи в самых разных сферах огромен. Женщины летают в космос и спасают жизни, делают научные открытия и создают шедевры искусства, работают на заводах и защищают честь страны на Олимпийских Играх. Но главное – наши прекрасные женщины наполняют мир красотой, любовью, нежностью, заботой, милосердием и душевной щедростью. И увековечивание памяти о самых известных из них в названиях наших улиц – важное свидетельство признания этой выдающейся роли», - прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления.