За фиктивную прописку - уголовная ответственность

Согласно статье 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» под фиктивной регистрацией гражданина России по месту пребывания или по месту жительства понимается регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя или собственника жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания либо проживания указанного лица.

Статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) установлена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении на территории России, а также за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

За совершение указанного преступления виновному грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Важно отметить, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 322.2 УК РФ, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления. Об этом указано в примечании к статье.