Награды победителям фестиваля ГТО

В церемонии чествования гатчинских спортсменов приняли участие посол ГТО в Ленинградской области, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и руководитель Центра тестирования ГТО в Гатчинском районе Александра Валуева.

Напомним, по итогам VI областного зимнего фестиваля ГТО в III возрастной ступени (11-12 лет) Мария Гаманок заняла второе место в беге на лыжах на 2 км среди девочек с результатом 5.37,70.

Евгений Рыков занял второе место по стрельбе из электронного оружия среди мальчиков III ступени с результатом 36 очков и стал абсолютным победителем в своей возрастной категории.

В IV возрастной ступени (13-15 лет) Алена Мохова стала серебряным призером в абсолютном зачете среди девочек, а также заняла второе место по стрельбе из электронного оружия среди девочек с результатом 36 очков.

Также в гатчинскую команду вошли София Никуленко, Вероника Никуленко, Егор Недорезов, Богдан Горшков, Владислав Кондратов, которые боролись с азартом до конца соревнований.

Поздравляем наших ребят с заслуженными наградами местом и желаем им дальнейших спортивных побед.