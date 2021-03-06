Награды победителям фестиваля ГТО

В церемонии чествования гатчинских спортсменов приняли
участие посол ГТО в Ленинградской области, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Александр Русских и руководитель Центра тестирования ГТО
в Гатчинском районе Александра Валуева.
Напомним, по итогам VI областного зимнего фестиваля ГТО в III возрастной ступени (11-12 лет) Мария Гаманок заняла
второе место в беге на лыжах на 2 км среди девочек с результатом 5.37,70.
Евгений Рыков занял второе место по стрельбе из
электронного оружия среди мальчиков III ступени с результатом 36 очков и стал
абсолютным победителем в своей возрастной категории.
В IV возрастной ступени (13-15 лет) Алена Мохова стала
серебряным призером в абсолютном зачете среди девочек, а также заняла второе
место по стрельбе из электронного оружия среди девочек с результатом 36 очков.
Также в гатчинскую команду вошли София Никуленко,
Вероника Никуленко, Егор Недорезов, Богдан Горшков, Владислав Кондратов,
которые боролись с азартом до конца соревнований.
Поздравляем наших ребят с заслуженными наградами местом и желаем им дальнейших спортивных побед.