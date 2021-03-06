Спасибо за свет!

- Выражаем огромную благодарность оперативным выездным бригадам ЛОЭСК Гатчинского района, диспетчерам и всем работникам и руководителям этой службы за чуткое и внимательно отношение к жителям д. Малые Колпаны. За два дня они выезжали к нам более десяти раз: чинили, смотрели, проверяли. Молодцы! А также огромное спасибо единой дежурной диспетчерской службе администрации Гатчинского района, МЧС и лично заместителю главы администрации Гатчинского района Сергею Ивановичу Голованову.