Спасибо за свет!

Спасибо за свет!

Без электричества в наше время жить трудно, особенно в деревне, поэтому, когда происходят отключения, электриков ждут, как спасителей. Очень теплое и душевное письмо со словами благодарности пришло по этому поводу от жителей деревни Малые Колпаны.

Рубрики : Общество     06 Mar 2021

- Выражаем огромную благодарность оперативным выездным бригадам ЛОЭСК Гатчинского района, диспетчерам и всем работникам и руководителям этой службы за чуткое и внимательно отношение к жителям д. Малые Колпаны. За два дня они выезжали к нам более десяти раз: чинили, смотрели, проверяли. Молодцы! А также огромное спасибо единой дежурной диспетчерской службе администрации Гатчинского района, МЧС и лично заместителю главы администрации Гатчинского района Сергею Ивановичу Голованову.

 

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+