Спасибо за свет!

- Выражаем огромную благодарность оперативным
выездным бригадам ЛОЭСК Гатчинского района, диспетчерам и всем работникам и
руководителям этой службы за чуткое и внимательно отношение к жителям д. Малые
Колпаны. За два дня они выезжали к нам более десяти раз: чинили, смотрели,
проверяли. Молодцы! А также огромное спасибо единой дежурной диспетчерской
службе администрации Гатчинского района, МЧС и лично заместителю главы
администрации Гатчинского района Сергею Ивановичу Голованову.
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